Bairros da Regional III são beneficiados com pacote de obras e serviços

O estádio Antony Costa, tradicional ponto para práticas esportivas do bairro Antônio Bezerra, há alguns anos aparenta os desgastes naturais do tempo. Mas em breve, será transformado em uma areninha moderna, com grande área de lazer e playground. O governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio estiveram na noite desta quinta-feira (14) na parte externa do campo para anunciar, além desta, uma série de outras intervenções na Regional III, incluindo outras duas areninhas, uma brinquedopraça e reforma de sete praças.

“Diante dessa crise política e econômica, era preciso unir esforços e ouvir a população. Assim criamos esse projeto de requalificação urbana. Todas as Regionais de Fortaleza estão recebendo investimentos, projetos de asfaltos, areninhas, brinquedopraças. Hoje estamos dando ordem de serviço de duas areninhas só aqui no Antônio Bezerra. Um equipamento desse não é só de esporte, é de prevenção da violência. Quero parabenizar as equipes técnicas da Prefeitura e do Governo do Ceará que elaboraram o projeto. Algumas obras já começaram como as reformas de praças. Temos somado esforços, dado as mãos para melhorar a vida do povo cearense”, disse Camilo Santana.

As obras integram o programa Juntos por Fortaleza, ação integrada entre Governo do Ceará e Prefeitura, em prol da implantação de melhorias nos espaços públicos. Serão beneficiados, ao todo, nove bairros da Regional III: Quintino Cunha, Olavo Oliveira, Autran Nunes, Dom Lustosa, Henrique Jorge, Jockey Clube, João XXIII, Bom Sucesso e Antônio Bezerra.

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, reforçou que obras há muito tempo desejadas pela comunidade puderam ser viabilizadas graças ao programa. “Estamos aqui para celebrar a palavra parceria. Temos muito o que agradecer ao governador pela sensibilidade e os recursos que estão sendo investidos. Essas obras estão trazendo urbanização, qualidade de vida entregando espaços públicos com tudo que se tem direito. Esse é um caminho para prevenir a violência. Já perdi as contas de quantas vezes me foi pedido para construir essa areninha no estádio Antony Costa, e agora com essa parceria, ele vai ser todo revitalizado, com gramado novo, vestiários novos. Vai ficar lindo para cada morador do Antonio Bezerra olhar e bater no peito de orgulho”.

A secretária Ieda Maria Moreira Mendes demonstrava muita satisfação com as conquistas, em especial o novo espaço para esportes. “Essa areninha é um sonho para todos nós, moradores do Antônio Bezerra. Há anos o povo pedia que esse estádio fosse reformado e agora vai ficar novo. Eu posso nem jogar bola, mas a alegria é tão grande que compartilho dessa conquista com cada um daqui”, disse.

Além dos anúncios na Regional III, o programa inicia, nos próximos 15 dias, a partir desta quinta-feira, ações do Juntos por Fortaleza nos Bairros, no Antônio Bezerra. Os nove bairros serão contemplados com ações concentradas de limpeza, iluminação e outros serviços.

Areninhas

– Campo do Estádio Antony Costa – Rua Pedro Melo. Bairro Antônio Bezerra.

– Campo S/D – Rua Santa Terezinha com Rua Maria. Bairro Bom Sucesso.

– Campo do Ypiranga – Rua Pedro Melo com Rua Salgado Filho. Bairro Antônio Bezerra

Brinquedopraças

– Praça do Canal – Rua Padre Antônio Nogueira

Gurgel com Rua Bueno. Bairro João XXIII.

Praças revitalizadas

– Praça Paula Ney – Av. Perimetral com Rua Miramar da Ponte. Bairro Henrique Jorge.

-Praça Beira Rio 1 – Av. Beira Rio com Rua Daniel e Castro.

Bairro Autran Nunes.

– Praça Beira Rio 2 – Av. Beira Rio com Rua José de Carvalho.

Bairro Autran Nunes.

– Praça Beira Rio 3 – Av. Beira Rio com Rua Branco Cardoso.

Bairro Autran Nunes.

– Praça Lourdes Franklyn – Rua Luís Franklin com Rua Porto

Alegre. Bairro Henrique Jorge

– Praça Olavo Oliveira – Av. da Independência. Bairro Quintino Cunha.

– Praça Canal Dom Lustosa – Rua Caetano Silva com Rua Tarciso Peixoto. Bairro Autran Nunes.

Com informação da A.I