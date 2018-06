Nesta quinta-feira (14), às 18h, o governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio autorizam um pacote de obras e ações beneficiando nove bairros da Regional III (Quintino Cunha, Olavo Oliveira, Autran Nunes, Dom Lustosa, Henrique Jorge, Jockey Clube, João XXIII, Bom Sucesso e Antônio Bezerra). A ação acontece na Areninha do Antônio Bezerra. Entre as intervenções que serão anunciadas estão novas areninhas, brinquedopraças e reforma de praças.

Além dos anúncios, a Regional III inicia, nos próximos quinze dias, ações do Juntos por Fortaleza nos Bairros, no Antônio Bezerra. Os nove bairros serão contemplados com ações concentradas de limpeza, iluminação e outros serviços.

Serviço:

Bairros da Regional III são beneficiados com pacote de serviços e obras

Data: quinta-feira, 14 de junho de 2018

Horário: 18h

Local: Areninha do Antônio Bezerra (Rua Hugo Vitor, número 509, Bairro Antônio Bezerra, Fortaleza)

Com informação do Governo do Estado do Ceará