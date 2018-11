Balança comercial brasileira registra melhor outubro da história

Com o saldo positivo de US$ 6,12 bilhões, a balança comercial brasileira teve o melhor outubro desde 1989, ano que começou a série histórica, revelam dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) divulgados na última quinta-feira, 1.

No período, o Brasil exportou US$ 22,2 bilhões e importou US$ 16,1 bilhões. Com o resultado de outubro, o acumulado ano ano chega a um saldo positivo de US$ 47,7 bilhões. Já o intervalo de 12 meses registra o valor de US$ 56,2 bilhões.

Produtos

As exportações de outubro foram compostas pela venda de US$ 11,172 bilhões em produtos básicos, de US$ 7,737 bilhões em manufaturados e de US$ 3,191 bilhões em semimanufaturados.

O relatório do Mdic mostra ainda que a Ásia continua a ser o principal destino dos produtos brasileiros, com US$ 6,2 bilhões em compras, número 32% maior que o registrado em outubro do ano passado.

Com informações do Governo do Brasil