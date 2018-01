Balança comercial tem saldo positivo na 1ª semana de janeiro

O País começa o ano já com números positivos na economia. Na primeira semana de janeiro, as exportações superaram as importações em US$ 513 milhões. O desempenho acompanha a tendência de expansão das vendas para o mercado externo registrada desde o fim do ano passado, quando a balança comercial fechou 2017 com saldo recorde de US$ 67 bilhões.

Esse saldo positivo na primeira somada foi formado pela diferença entre exportações de US$ 2,957 bilhões e importações de US$ 2,444 bilhões. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (8) pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Segundo a pasta, a venda de produtos para o exterior avançou 9,1% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A elevação na venda de produtos manufaturados contribuíram para o bom desempenho no País no comércio exterior neste início de ano. Entre os itens mais vendidos estão aviões, tubos de ferro fundido, motores e turbinas para aviação, óxidos e hidróxidos de alumínio e torneiras. Os semimanufaturados também tiveram participação nesse resultado. Foi o caso do comércio de ferro e aço, celulose, ferro fundido, ferro-ligas, catodos de cobre.

Fonte: Governo do Brasil, com informações do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços