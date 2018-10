‘Balanço bastante positivo’, diz comandante da Operação Eleições 2018 sobre pleito no CE

As eleições 2018, que ocorreram no último domingo, 7, ocorreram de forma ordeira no Ceará, de acordo com o comandante da Operação Eleições 2018, coronel Marcelo Andrade. Em entrevista aos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida na edição desta terça-feira, 9, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), o coronel Andrade contou que foram registrados apenas casos isolados durante o sábado, véspera do pleito, e domingo, dia da eleição, o que, segundo ele, em nada comprometeu a segurança das eleições.

A Polícia Militar (PM), que mobilizou mais de 10 mil homens para garantir a segurança nas eleições deste ano nas 184 cidades do Ceará, de acordo com Andrade, apreendeu material de campanha irregular na noite de sábado com seis homens, em Fortaleza, na noite de sábado. Os homens foram levados para a sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos e, em seguida, foram liberados.

No domingo, dois ex-gestores de Várzea Alegre, no Interior do Ceará, foram presos. Os dois estavam com material de campanha irregular e uma quantia em dinheiro não revelada por Andrade. Os ex-gestores foram encaminhadas a Delegacia daquele município e, em seguida, também liberados.

Confira a entrevista completa com o comandante da Operação Eleições 2018, coronel Andrade:

CORONEL ANDRADE – COMANDANTE DA OPERAÇÃO ELEIÇÕES 2018