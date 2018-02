Balanço parcial da PRF aponta 19 acidentes e duas mortes nas BRs que cortam o Ceará

Compartilhar no Facebook

De acordo com o balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 19 acidentes aconteceram nas rodovias federais que cortam o Estado até às 8 horas deste domingo, 11. Ainda conforme a PRF, 16 pessoas ficaram feridas e duas morreram.

Por volta das 5 horas desse sábado, 10, uma motocicleta envolvida numa colisão lateral no Km 137 da BR-020, no município de Tauá, levou a óbito o condutor, Valdomiro Rodrigues de Oliveira, de 40 anos.

Ainda na manhã de sábado, uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na colisão frontal entre um automóvel e um caminhão, no Km 232 da BR-116, na altura da cidade de Alto Santo.

Com informações do Jornal Diário do Nordeste