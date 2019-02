Bancada cearense pede a Moro reforço nas medidas de combate à criminalidade

Deputados federais do Ceará se reuniram nesta terça-feira (26) com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O coordenador da bancada no Congresso, Domingos Neto (PSD), pediu reforço nas medidas de combate à criminalidade. Desde o início do ano pelo menos 50 cidades cearenses registraram ataques coordenados de facções criminosas.

Trouxemos pautas importantes para o Estado do Ceará para serem discutidas com o ministro Sérgio Moro, sobretudo na área da segurança pública. Sabemos que é preciso também endurecermos as regras dentro dos presídios e fortalecer o trabalho dos agentes penitenciários, destacou Domingos Neto.



O parlamentar disse ainda que muitas ações vão no mesmo sentido do pacote de medidas contra o crime apresentado por Moro ao Congresso. “O Estado do Ceará será usado como modelo de combate ao crime organizado no país.”

Combate ao crime

Desde o início de janeiro, facções criminosas promoveram centenas de ataques coordenados no Ceará. Já são mais de 250 atos criminosos em pelo menos 50 das 184 cidades do estado. A polícia já prendeu mais de 460 suspeitos. A Força Nacional também foi enviada para as cidades com maior registro de ataques e deverá permanecer no Estado até o dia 3 de março.





