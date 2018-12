Bancada pedetista chega com força para eleição da Câmara Municipal de Fortaleza

Eleição para presidência da Câmara Municipal de Fortaleza no biênio de 2019-2020 ocorre nessa segunda-feira, 3, e com possível chapa única, a bancada pedetista se configura com força para o pleito. Após compromisso firmado na última quinta-feira, 29, o vereador Antônio Henrique foi o nome escolhido para concorrer ao mandato.

Outros nomes foram confirmados na configuração da chapa pelo atual presidente Salmito Filho (PDT). São eles o candidato Antônio Henrique como presidente, Adail Júnior como vice e Ziêr Férrer como 2º secretário. As demais colocações na Mesa serão construídas respeitando o diálogo com as bancadas, buscando a proporcionalidade. Salmito ressaltou que o nome de Antônio Henrique ocorreu em consenso entre os vereadores e disse ter conversado também com o presidente do PDT Municipal, Roberto Cláudio.

Alguns grupos ainda ameaçavam uma outra chapa, contudo, com o nome de Henrique confirmado, a eleição de amanhã deve mesmo contar com chapa única.

Antônio Henrique

O candidato à vaga, Antônio Henrique, disse ter recebido a notícia com muita alegria, pois havia colocado seu nome junto aos demais colegas do PDT ao cargo de presidente da Casa Legislativa. “Tivemos um diálogo franco dentro da bancada. Na reunião de hoje à tarde (29), chegamos a um consenso. Já tínhamos tido um outro encontro com o presidente do partido, Roberto Cláudio. Essa bancada, a maior da Câmara, entendeu que o meu nome seria o melhor para conduzir esse Poder pelos próximos dois anos”, frisou o parlamentar.

Antônio Henrique agradeceu o apoio e a confiança dos pares ao pleito. “Gostaria de agradecer e registrar aqui a nossa candidatura a presidente da Câmara Municipal de Fortaleza para os próximos dois anos. Agradeço a compreensão e o apoio que tivemos da nossa bancada. O diálogo com os outros partidos já ocorreu em várias conversas anteriores. Acredito que eles estão apenas esperando nossa decisão formal”, finalizou Henrique.