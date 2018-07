Banco aprova liberação de 80 milhões de dólares para Caucaia

O Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) aprovou nesta terça-feira (17/7) a contratação de crédito de 80 milhões de dólares pela Prefeitura de Caucaia. A decisão foi tomada em reunião da diretoria da entidade ocorrida em Madri, na Espanha.

Com isso, basta a aprovação do Senado Federal e a sanção do presidente Michel Temer para o recurso ser liberado. A aprovação do financiamento pelos gestores do CAF é etapa fundamental para a Prefeitura ter acesso à verba e aplicá-la no Programa de Infraestrutura Integrada (PII).

“Com muita articulação e compromisso, nós estamos conseguindo a liberação desses 80 milhões de dólares em tempo recorde. Prefeituras de cidades muito maiores do que Caucaia esperam dois, três anos para isso acontecer. E a gente tem a expectativa de receber ainda em 2018. As obras desse Programa vão mudar a história de Caucaia”, afirma o prefeito Naumi Amorim.

O gestor refere-se às inúmeras intervenções que vão acontecer em diversas regiões do município. Boa parte do recurso (66%), por exemplo, será investido em projetos de mobilidade urbana. Vias serão criadas requalificadas, ciclovias serão abertas, e pontes e viadutos serão construídos. Tudo no intuito de ligar Jurema, Sede e Litoral, os três maiores distritos de Caucaia.

Além disso, o Programa de Infraestrutura Integrada prevê a construção de cinco praças, de dez ecopontos para manejo de material reciclável e um centro social de eventos. Haverá ainda a urbanização de três lagoas e ações de fortalecimento para mil empreendedores locais.

“As intervenções demonstram ser grandes aliadas do crescimento econômico, da criação de empregos, do aumento da competitividade e, por fim, da melhora da qualidade de vida dos cidadãos. Nesse sentido, o financiamento, além de modernizar as infraestruturas, pretende impulsionar um crescimento inclusivo a largo prazo e que beneficie a todos os habitantes do município”, afirma o presidente-executivo do CAF, Luis Carrana.

Com informações Assessoria de Comunicação