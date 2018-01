Banco de Solonópole é sofre ataque de bandidos

Bandidos voltam a atacar os bancos no interior do estado. Desta vez, o alvo foi na cidade de Solonópole. De acordo com informações da delegacia do município, um grupo de pelo menos 10 pessoas – em três carros e duas motos suspeitas – estaria envolvido na explosão de uma agência do Banco Bradesco por volta de 2h deste domingo.

Enquanto realizavam a ação, os criminosos fizeram um casal de refém. Eles também dispararam mais de 20 vezes contra o prédio da delegacia. Ainda de acordo com um dos inspetores do local, que preferiu não se identificar, os tiros vieram de três calibres diferentes (uma escopeta 212, uma pistola.40 e um fuzil) e deixaram todos os policiais presos no estabelecimento. Ninguém saiu ferido.

Ainda de acordo com o inspetor, há suspeita de que o grupo tenha passado no fórum de Jaguaretama e levado armas. No local, as paredes foram pichadas com referências ao grupo GDE (Guardiões do Estado), responsável pela chacina nas Cajazeiras.

As investigações ainda estão em andamento e não há confirmação se os criminosos eram do Ceará ou mesmo de outro Estado, já que o município se aproxima da divisa com o Rio Grande do Norte.