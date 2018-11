Banco do Brasil e MEC firmam acordo para emissão de cartão para aquisição de merenda escolar

O Banco do Brasil firmou acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação para emissão de cartões voltados para a aquisição de alimentos para a merenda escolar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação (PNAE). Os primeiros plásticos foram entregues na tarde desta quinta-feira, 22, a representantes de escolas públicas da Bahia e de São Paulo. O evento de lançamento ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

Ao todo, serão emitidos 5.595 cartões para estados e municípios de todo o país, em substituição à movimentação atual, realizada por meio de conta corrente (transferências, saques e cheques). O acordo prevê a utilização do cartão apenas na função compra e tem como objetivo gerar mais transparência na aquisição da alimentação escolar, além de visar segurança e redução do risco de fraudes.

“O Banco do Brasil, como agente financeiro do Programa, desenvolve soluções que aumentam a transparência, otimizam o gasto público e colaboram com a eficiência da administração pública”, afirma João Pinto Rabelo Junior, vice-presidente de Gestão de Pessoas, Suprimentos e Operações do Banco do Brasil.

Com a nova solução, as secretarias de Educação e escolas públicas estaduais e municipais de todo o país vão abandonar as folhas de cheque a partir de 2019. Somente neste ano, cerca de R$ 4,2 bilhões transitaram pelo Programa.

COM BB