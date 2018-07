Banco do Nordeste anuncia vencedores de Prêmio de Jornalismo nesta quinta

Os ganhadores do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional – Edição 2018 serão conhecidos nesta quinta-feira, 5, em meio à programação que comemora os 30 anos de criação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e o aniversário de 66 anos da instituição. A premiação será entregue às 19h, no espaço Atelier Viriato (Rua Núbia Barrocas, 1.685, Fortaleza-CE).

Esta edição do concurso recebeu 240 inscrições que concorrem a dez prêmios: Grande Prêmio Nacional, para trabalhos que tratem sobre “O papel das cidades médias para o desenvolvimento regional”; prêmios nacionais por mídia (mídia impressa, TV, rádio, internet); prêmios regionais I, II e III; prêmio extrarregional e prêmio universitário.

Os trabalhos jornalísticos premiados apresentam o desenvolvimento regional de diferentes perspectivas: econômica, turística, educacional, cultural e ambiental.

Atração musical

A cerimônia de entrega do Prêmio contará com uma atração especial: o músico, cantor e compositor brasileiro Danilo Caymmi fará apresentação musical com sucessos próprios e também da carreira de seu pai, Dorival Caymmi. A homenagem ao pai ganhará reforço com a apresentação de trecho do filme “Dê Lembranças a Todos”, que retrata vida e obra de um dos maiores compositores da música popular brasileira.

Conheça os finalistas da Edição 2018 do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo:

– BA: Georgina Maynart, Miro Filho, Pedro Correia, Antonio Ricardo e Alcebíades Azevedo, autores do trabalho de TV “Empreendedores rurais: Iniciativas transformam vidas no Semiárido”, veiculado pela TV Bahia;

– CE: Felipe de Oliveira, Wanessa Rodrigues e Gabriel Melo, autores do projeto de webjornalismo “Em defesa dos sabores do Nordeste”, publicado pelo portal Diário do Nordeste;

– PB: Hebert Araújo, Thiago Ferreira, Dário Santana, Bruna Rossini, Gildário Dantas, autores do trabalho de TV “Passo a passo: a produção de calçados na Paraíba”, veiculado pela TV Cabo Branco;

– CE: Jéssica Gonçalves, José Nasion Frota, Rafael Luís Azevedo, Mayara Albuquerque, Adriano dos Santos e Roberta Tavares, autores do projeto de webjornalismo “Vale da Rapadura”, publicado pelo portal Tribuna do Ceará;

– SE: Josafá Bonifácio da Silva Neto e Juliana Almeida e Silva, autores do trabalho de rádio “A castanha do Carrilho – de Sergipe para o mundo”, veiculado pela Rádio UFS FM;

– MG: Luiz Ribeiro, autor do trabalho de mídia impressa “Criatividade e organização, ferramentas que vencem a seca e geram lucros”, publicado pelo jornal Estado de Minas;

– SP: Marcio Campos, Fernando Sanches, Marlos Silva, Carla Brandão, Adriana Santos, Luiz Evangelista, Fernanda Chamlian, Valdir Zwetsch autores do projeto de TV “As festas do povo”, veiculado pela TV Bandeirantes, de São Paulo;

– SE: Patrícia Cerqueira, Anna Paula Ferreira, Carla Lima, José Mario Braga, Eraldo Brant, autores do trabalho de TV “Véio, um escultor que leva o nome de Sergipe para o mundo”, veiculado pela TV Sergipe;

– PB: Rammom da Costa, autor do projeto de webjornalismo “Parques eólicos investem nos ‘vendedores de vento’ para aquecer economia na Paraíba”, publicado pelo Portal Correio;

– RN: Taysa Nunes, Sara Cardoso, Jefferson da Costa, Zenóbio Oliveira, autores do projeto de TV “Água residual da piscicultura é usada para plantar girassóis”, veiculado pela TV Brasil.