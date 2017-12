Banco do Nordeste apoiará projetos sociais, dois deles no Ceará

O Banco do Nordeste destinará R$ 320 mil a seis projetos sociais, da saúde e do esporte voltados para crianças, adolescentes, adultos e idosos de baixa renda, por meio das Leis de Incentivos Fiscais. Somadas, as iniciativas beneficiarão 3.900 pessoas de baixa renda em cinco Estados nordestinos: Ceará, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí.

Os 58 projetos inscritos foram analisados por um colegiado e selecionados com base nos critérios estabelecidos no Aviso Público dos Editais e em aspectos como número de beneficiários, nível de organização da entidade, fomento à iniciação profissional, abrangência geográfica do projeto e possibilidades de expansão na área de atuação do Banco.

No Ceará, foram selecionados o Instituto do Câncer (ICC) e a Federação Cearense de Tênis (FCT), que, juntos, receberão R$ 160 mil. O ICC atenderá mais de 3 mil pacientes com a modernização de seu parque tecnológico de radioterapia, enquanto o FCT utilizará o recurso em seu programa de educação para o tênis, voltado para crianças e adolescentes carentes do município de Caucaia.

Com informações do BNB