Banco do Nordeste conquista patamar máximo em indicador de governança do Ministério do Planejamento

O presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, recebeu nesta sexta-feira, 23, certificação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que avalia a instituição com o enquadramento Nível 1 de Governança. O índice é o patamar máximo da metodologia Indicador de Governança – IG-Sest, desenvolvido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais.

A cerimônia que reconhece as empresas públicas com as melhores práticas e compromisso de busca contínua pela transparência foi realizada em Brasília e contou com a presença do ministro Esteves Colnago.

O IG-Sest possui regulamento próprio composto por três dimensões: Gestão, Controle e Auditoria; Transparência das Informações; e Conselhos, Comitês e Diretorias. A metodologia avalia o cumprimento dos requisitos que buscam implementar as melhores práticas de mercado e maior nível de excelência em governança corporativa nas empresas estatais.

O objetivo do indicador é avaliar o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e diretrizes estabelecidas nas Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR (criada pelo Decreto nº 6.021, de 22 de janeiro de 2007).

COM BNB