Banco do Nordeste inicia operacionalização do Fies

O Banco do Nordeste inicia, neste mês de março, a operacionalização do Programa de Financiamento Estudantil (Fies), destinado à concessão de crédito a estudantes de ensino superior. A instituição dispõe de R$ 700 milhões em recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para esse fim em 2018, que devem beneficiar 70 mil interessados.

O crédito é destinado a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação não gratuitos com avaliação positiva pelo Ministério da Educação (MEC). Poderão ser atendidos os estudantes que fizeram a inscrição no site do MEC até o último dia 02 de março.

Os cadastros dos estudantes previamente selecionados pelo referido Ministério serão elaborados de forma automática pelo Banco do Nordeste. Os primeiros contratos serão assinados nas próprias instituições de ensino, dispensando, assim, o deslocamento dos alunos para as agências bancárias.

Os estudantes financiados possuem renda per capita da família de até cinco salários mínimos e participaram de pelo menos uma edição do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com nota média igual ou superior a 450 pontos e que não zeraram a prova de redação. Podem ser financiados até 80% do valor das mensalidades.

Outras informações sobre a atuação do Banco do Nordeste no Fies estão disponíveis no site da instituição, no endereço www.bnb.gov.br/fies.

Com informações Assessoria de Comunicação BNB