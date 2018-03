Banco do Nordeste reúne parceiros para apresentar resultados e mobilização para negócios em 2018

O Banco do Nordeste reunirá, no dia 15 de março, parceiros institucionais para prestar contas das contratações e renegociações em 2017 e realizar grande mobilização para o plano de aplicação de recursos para 2018. Participarão do encontro Parceria para o Desenvolvimento representantes do poder público local, instituições de classe como câmaras de dirigentes lojistas, sindicatos patronais e de trabalhadores rurais, Sebrae, Emater e clientes do BNB.

Durante os eventos, também serão focadas as ações de renegociação do estoque de operações remanescente da Lei 13.340/2016, que prevê descontos de até 95% para regularização de dívidas rurais em atraso. Serão dados informes sobre os programas FNE Sol, FNE Água, FNE Inovação, crédito para micro e minigeradores de energia para pessoa física e os programas de microcrédito do Banco do Nordeste urbano, o Crediamigo, e rural, o Agroamigo.

O encontro Parceria para o Desenvolvimento será realizado simultaneamente em todas as cidades que contam com agências do BNB (exceto capitais).

No ano passado, o Banco do Nordeste injetou R$ 26,4 bilhões em sua área de atuação, que inclui os nove Estados da Região Nordeste, o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, distribuídos em 4,8 milhões de operações. Desse total, R$ 16 bilhões foram com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), mediante a contratação de 582 mil operações de crédito. O orçamento do FNE previsto para 2018 é de R$ 30 bilhões, sendo R$ 14,5 bilhões destinados a projetos de infraestrutura.

Com informações do BNB