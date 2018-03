Banco do Nordeste sedia Encontro de Inovação e Propriedade Intelectual

Com foco em startups, empreendedores e estudantes universitários, o Banco do Nordeste sedia nesta quinta-feira (15), às 16h, o primeiro Inovapi – Encontro de Inovação e Propriedade Intelectual. O evento é gratuito e abordará temas como a diferença entre marca e razão social, branding e proteção da propriedade intelectual.

O seminário, que será realizado nas instalações do Hub Inovação Nordeste – Hubine, também conta com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Ceará – Fiec. “Nosso objetivo é oferecer condições para que o ecossistema de startups da Região se desenvolva de forma sólida e sustentável. Proteger as startups passa por acesso a informações úteis, como as que abordaremos no Inovapi”, reforça Lina Salles, gestora do Hubine.

Programação

16h: Como proteger minha marca – Camilo Castro (Vilage)

16h20: Branding – Marcel Pinheiro (Delantero)

16h50: Como criar relações com seus clientes – George Pinto (Focus Institute)

17h20: Estudo de caso Rede Selectus – Paulo Ribeiro

18h05: Edital de inovação para a indústria – Ana Paula Viana (Senai-CE)

Sobre o Hubine

Unidade integrante da estrutura do Banco, o Hubine visa criar oportunidade de negócios, acelerar startups locais e gerar parcerias para atrair investimentos para a Região.

Serviço

Inovapi – Encontro de Inovação e Propriedade Intelectual

Dia: Quinta, 15 de março

Horário: 16h

Local: Sede do Banco do Nordeste (Avenida Doutor Silas Munguba 5700 – Passaré)

Com informações do BNB