Bandidos explodem posto do Bradesco em Itatira

Em mais uma ação ousada contra uma agência bancária no Estado do Ceará, bandidos atacaram na madrugada desta sexta-feira, 23, o posto avançado do Bradesco do distrito de Lagoa do Mato no município de Itatira. A ação na cidade é o 12º ataque a instituições bancárias no Ceará somente neste ano.

Os moradores acordaram em pânico por volta de 1h da madrugada de hoje, quando a pequena localidade foi dominada por bandidos fortemente armados. Os relatos dão conta de que o bando efetuou dezenas de tiros, anunciando a ação criminosa.

Uma parte da quadrilha foi para uma agência Lotérica e ao Posto Avançado do Bradesco, enquanto o restante ficou em locais estratégicos como no Destacamento da Polícia Militar. No momento não havia ninguém na rua, razão de nenhuma pessoa ter sido feito como refém.

Os bandidos usaram dinamites para arrombar o posto Avançado do Bradesco, que fica em frente a uma praça, no Centro de Itatira, causando uma grande explosão e em seguida fumaça. Ao todo, foram quase 30 minutos com a localidade dominada pelos criminosos. A Lotérica da cidade, contudo, não foi vítima da ação dos bandidos.

De acordo com as informações, o destacamento da Polícia Militar do Município foi alvejado por vários tiros. No momento havia apenas três policiais de serviço, os quais não tiveram condições de enfrentar aproximadamente dez homens, que tinham em mãos armas de grosso calibre.

Ainda não é possível saber se a quadrilha conseguiu dinheiro, mas os caixas eletrônicos e o prédio do posto avançado ficaram completamente destruídos. Os bandidos fugiram em vários veículos. Um reforço policial foi acionado de Canindé e Madalena, com apoio das equipes do COTAR.

No dia 17 de fevereiro, possivelmente o mesmo grupo sitiou a cidade de Itatira, também usando armas de grosso calibre, para arrombar a agência dos Correios. Na ação, muitos vários moradores da cidade se tornaram reféns dos bandidos. Até o momento, ninguém foi preso nessa ação.

O correspondente Wellington Lima traz mais informações:

WELLINGTON LIMA – ASSALTO A AGÊNCIA DO BRADESCO EM ITATIRA