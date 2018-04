Bando explode carro forte em São Luis do Curu e troca tiros com seguranças

Uma ação criminosa resultou nesta quinta-feira na explosão de um carro-forte no município de São Luís do Curu. Um bando trocou tiros com os seguranças que se encontravam no veículo e explodiram o mesmo, A PRF informou que o caso aconteceu no quilômetro 73 da BR-222.

O bando usou reféns que foram retirados a força de um ônibus foram usados como “escudo-humano”. Não houve relatos de pessoas feridas. Segundo testemunhas, foram usadas armas de grosso calibre e explosivos pelos criminosos que fugiram em quatro veículos. As diligências foram iniciadas pela Polícia na região em busca dos bandidos.