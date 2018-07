Barra do Ceará, em Fortaleza, ganha Uniseg nesta quarta-feira (04)

O Governo do Ceará implanta mais uma Unidade Integrada de Segurança (Uniseg) na Capital, nesta quarta-feira (4). A região beneficiada desta vez será da Barra do Ceará, com solenidade de instalação a partir das 8h30, na Praça Percide Benício Rodrigues.

Esta é a 11ª Uniseg da Capital. O espaço terá como sede a Barra do Ceará, mas abrangerá bairros vizinhos. O governador Camilo Santana realiza a implementação da unidade, ao lado da cúpula da segurança pública do Estado.

A região vai contar com incremento no policiamento ostensivo, também com ampliação da frota de viaturas, e ações de viés comunitário. Outras 10 regiões da cidade possuem Unisegs, com sedes nos bairros Vicente Pinzon, Meireles, Jangurussu, Conjunto Ceará, Bom Jardim, Messejana, Pici, Jardim das Oliveiras, Vila Velha e Antônio Bezerra, assim como Sobral e Juazeiro do Norte, no Interior.

Serviço

Instalação da Uniseg da Barra do Ceará

Data: 4/7/2018 (quarta-feira)

Hora: 8 horas

Local: Praça Percide Benício Rodrigues (Avenida Coronel Carvalho, s/n, Barra do Ceará)

Com informações Governo do Estado do Ceará