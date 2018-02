Barragem do Rio Cocó sangra nesta sexta-feira

Compartilhar no Facebook

A barragem do Rio Cocó sangrou ao atingir sua capacidade máxima nesta sexta-feira (23). A informação é do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh).

A barragem de quase 6 milhões e meio de m³, é o primeiro reservatório da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) a sangrar neste ano. O volume de chuvas intensas na Capital nos últimos dias encheu o espelho d’água.

A barragem recebeu uma obra de contenção para conter o excedente de água no período mais intenso da quadra chuvosa na Capital, evitando alagamento em bairros que margeiam o rio. Na obra foram investidos R$ 105 milhões. Foi realizada a dragagem e o saneamento do Rio Cocó, além da urbanização do trecho que vai da BR-116 até a avenida Paulino Rocha.