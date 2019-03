A barragem do açude Salgadinho transbordou na noite dessa quarta-feira, 27, e alagou trecho da CE-178, que liga os municípios de Santana do Acaraú e Sobral, de acordo com relatos de moradores da região.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 25 emissoras do Interior do Estado), Diassis Lira traz mais informações. Confira no anexo abaixo: