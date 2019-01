Basquete Cearense é derrotado pelo Paulistano

Em partida equilibrada na noite desta quarta-feira, 10, o Carcará acabou derrotado pela equipe do Paulista pelo placar de 77 a 65. A partida marcou a estreia pelo 2º turno do Novo Basquete Brasileiro (NBB).

O Basquete Cearense se manteve próximo do placar do Paulista, que aumentou a vantagem nos 10 minutos finais. Felipe Ribeiro foi o cestinha da partida com 18 pontos, seguido por Paulo com 14 e Sualisson e Kurtz com 7.

Neste sábado, o Basquete Cearense pega o Franca, às 17h (de Fortaleza), fora de casa. Jogando em casa, o Carcará ainda tem dois confrontos marcados.