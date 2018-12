Bate Papo: após anúncio de Camilo, secretário diz quais pastas serão afetadas

O governador Camilo Santana vai acabar com 997 cargos comissionados e 25% das secretarias no seu novo mandato. Com isso, algumas pastas serão incorporadas à outras.

Sobre isso, o Secretário Nelson Martins, em entrevista ao Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior do Estado), dá mais detalhes da realocação dessas pastas.

De acordo com a proposta, a administração passará das atuais 27 secretarias para 21. Cerca de mil pessoas também deixarão de atuar no Governo.

O jornalista Beto Almeida alerta que a medida é significativa. Algumas secretarias poderão ser incorporadas à outras, enxugando os gastos do Governo. São, pelo menos, 27 milhões de reais ao ano.

