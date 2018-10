Bate Político: o discurso da conciliação e o impacto da vitória de Bolsonaro no Ceará

O resultado da eleição presidencial, o número elevado de abstenção, o novo cenário de oposição e o impacto da vitória de Jair Bolsonaro na política local. Os temas entraram, nesta segunda-feira, 29, no Bate Papo Político do Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior). O jornalista Beto Almeida, em seu comentário, fala sobre os desdobramentos dos resultados das urnas e da nova correlação de forças no Ceará com a ascensão do capitão Wagner, que foi eleito deputado federal, e do senador eleito Eduardo Girão (PROS) como interlocutores junto ao Governo de Jair Bolsonaro. No Bate Papo, uma análise sobre do papel a ser cumprido pelo ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) que, no primeiro turno, recebeu 13,3 milhões de votos.

– O segundo turno das eleições teve a maior abstenção desde 1998

O segundo turno das eleições teve a maior abstenção desde 1998: 31.370.372 de brasileiros não foram às urnas neste domingo. Esse total representa 21,3% do eleitorado brasileiro. Além disso, foram 2.486.571 (2,14%) de votos em branco e 8.607.999 (7,43%) de votos nulos.

– Haddad ganha com folga nas urnas dos municípios de Russas, Quixeré e Palhano

Fernando Haddad ganha com folga nas urnas de Russas, Quixeré e Palhano, mas eleitores de Bolsonaro e que tomam as ruas comemorando a vitória.

