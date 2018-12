Bate Papo: Bolsonaro terá muitos desafios na agenda do novo governo. Nordeste é destaque

O ano de 2018 está acabando e a partir de desta terça (1) inicia-se um novo ciclo de poder político. Em Brasília, o presidente eleito Jair Bolsonaro toma posse e gera muitas expectativas para brasileiros e, acima de tudo, para os cearenses.

Bolsonaro terá muitos desafios pela frente na agenda do novo governo: a reforma previdenciária, reforma tributária, a transposição de águas do Rio São Francisco e a definição de cargos da União nos estados são exemplos de pautas urgentes para o presidente eleito.

O assunto ganhou destaque no Bate Papo Político, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), entre os jornalistas Beto Almeida e Luzenor de Oliveira, na edição desta segunda feira (31).

Durante o Bate Papo, o jornalista Beto Almeida disse que a expectativa que existe em torno do novo governo se expressa, inclusive, pela quantidade de pessoas que estão sendo aguardadas na cerimônia de posse: entre 250 e 500 mil pessoas.

Presidente eleito Jair Bolsonaro tomará posse nesta terça-feira (1)

Cerimônia da posse: todos os detalhes já foram checados e forte esquema de segurança organizado

Benefício para Canindé

Canindé será contemplado com uma Faculdade de Medicina. Outros Municípios cearenses também receberão o curso. O correspondente do Jornal Alerta Geral, Wellington Lima, traz mais informações para você.

Secretariado de Camilo Santana

Começa também nessa terça-feira (1) o segundo mandado do governo Camilo Santana. Com uma máquina administrativa reduzida, o govenador pode estar sentindo insatisfações de aliados que, nesse primeiro momento, não estão contemplados na estrutura de poder do 2º governo de Camilo.

Confira os nomes que já estão confirmados para a equipe do governador do Estado do Ceará.

Ainda que, segundo a oposição, fosse possível haver cortes mais severos de cargos, para o jornalista Beto Almeida, isso representa uma nova fase de um novo ritmo para o governo que é uma continuidade.

‘Tem espaço para reduzir mais’, afirma Maia Junior sobre corte de cargos de Camilo Santana

Agronegócio Cearense

Portaria autoriza 29 milhões de reais para compra de veículos da agricultura familiar. Confira todos os detalhes dessa notícia com exclusividade. O correspondente do Jornal Alerta Geral, Wanderley Moises, explica para você.

Reflexos de uma nova previdência

O debate sobre as mudanças nas regras previdenciárias e a operação Pente Fino que vem cortando aposentadoras por invalidez, auxílios auxílio acidentes e o Benefício Por Prestação Continuada (BPC) fizeram centenas de cearense entrar na Justiça Federal para tentarem garantir direitos no INSS.

Com esse movimento, que tende a crescem em 2019 em uma nova fase de discussão da reforma previdenciária, mais processos chegarão Fortaleza e no interior.

Acompanhe a entrevista com o juiz federal Bruno Carra, titular da primeira turma recursal da Justiça Federal do Ceará.

Revisões no governo

Após posse, Juiz Sérgio Moro anuncia que irá fazer revisão interna e fechar pacote de medidas legislativas. Fique com dentro com as informações que o correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Sales, trás para você.

Corrida pela presidência da assembleia legislativa

O presidente Zezinho Albuquerque quer o quarto mandato consecutivo, algo inédito da história da Assembleia. Outros 3 deputados estaduais, Tim Gomes, Evandro Leitão e Sarto Nogueira ainda sonham com o comando do legislativo estadual.

Confira essa e todas as outras notícias na íntegra do Bate Papo do Jornal Alerta Geral