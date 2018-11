Bate Papo: Bolsonaro veta proposta de avaliação do futuro ministro da saúde para médicos brasileiros

O presidente eleito Jair Bolsonaro rejeitou a proposta de criar uma espécie de revalida para avaliar médicos formados no Brasil. A ideia foi dada pelo futuro ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Para Bolsonaro, a medida pode ter consequências parecidas com as do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, obrigatório para que bacharéis em direito possam atuar profissionalmente. A prova tem índices altos de reprovação.

O presidente eleito esteve na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, Zona Sul do Rio, onde participou do 10º Encontro do Calção Preto, com antigos e atuais comandantes, instrutores, professores e alunos da instituição. O assunto foi destaque no Bate Papo Político desta segunda-feira, 26, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior).

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles, tem mais informações sobre o assunto:

– INSS começa a pagar nesta segunda a 2ª parcela do 13º salário de aposentados

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar nesta segunda-feira (26) a segunda parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas. Os depósitos serão feitos até 7 de dezembro, junto com a folha mensal de pagamento do mês de novembro.

– Novo Oriente: transporte escolar realizado por D20 é tragédia anunciada

Ônibus que transporta alunos para o município de Novo Oriente foi substituído por uma D20.

– Eunício Oliveira garante a prefeitos na Aprece que lutará por recursos da cessão onerosa do pré-sal para municípios

Dezenas de prefeitos de todas as regiões do Ceará atenderam ao chamado da Aprece e participaram, na última sexta-feira (23), de uma reunião com o presidente do Senado Federal, senador Eunício Oliveira. Lotando o auditório da entidade municipalista cearense, os gestores ouviram do parlamentar detalhes da votação do projeto sobre a cessão onerosa do pré-sal, que tem possibilidade de acontecer ainda na próxima semana, a depender de questões que vem sendo discutidas sobre a divisão dos recursos arrecadados.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Aurélio Santos, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!

– Bolsonaro prevê terminar escolha de ministros até o fim do mês

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que espera fechar, até o fim mês, o seu ministeriado e que a escolha dos ministros que ainda faltam será resultado de uma conversa com bancadas e não de indicação de partidos.

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que espera fechar, até o fim mês, o seu ministeriado e que a escolha dos ministros que ainda faltam será resultado de uma conversa com bancadas e não de indicação de partidos.

– Bolsonaro prevê terminar escolha de ministros até o fim do mês