Bate Papo: Camilo vai a Brasília para arrancar do Governo Federal mais recursos para o Estado

O governador do Ceará, Camilo Santana, juntamente com os governadores do Norte e Nordeste, estarão em Brasília nesta terça-feira (4), para acompanhar as votações sobre securitização da dívida ativa e a regulação da cessão onerosa de gás e petróleo. O assunto foi destaque no Bate Papo Político desta terça-feira, 4, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior).

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto, tem mais informações sobre o assunto:

Abaixo os outros destaques do Bate Papo Político de hoje:

– Câmara municipal de Guaraciaba finalmente conhece seu novo presidente

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Diassis Lira, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!

– Com eleição de chapa única, pedetista Antonio Henrique assume mesa da Câmara Municipal de Fortaleza

A eleição para a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza, aconteceu nessa segunda-feira (3), teve uma chapa única.

O jornalista do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Marcelo Raulino, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!

– Quem recebe BPC mas tem condições de trabalho, poderá procurar emprego sem medo de perder o benefício

O Governo Federal está de olho nesse público e, também, nas contas da previdência social. Um projeto de lei que está em tramitação na Câmara Federal disciplina que pessoas com deficiência e de baixa renda que hoje recebem um salário mínimo como auxílio assistencial do governo poderão buscar emprego com carteira assinada sem medo de perder o benefício.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Almir Fernandes, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!

