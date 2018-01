Bate Papo: Ceará terá 11 feriados neste ano e cinco pontos facultativos

O estado do Ceará terá 11 feriados em 2018 e cinco pontos facultativos. O calendário não inclui como feriado datas tradicionais como o Carnaval (12 e 13 de fevereiro), que é ponto facultativo, e Corpus Christi (31 de maio), também incluído como ponto facultativo. O assunto foi destaque no Bate Papo Político, desta terça-feira, 2, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior).

E mais, os jornalistas Luzenor de Oliveira, Beto Almeida e Carlos Alberto Alencar destacaram que os brasileiros irão as urnas neste ano para a escolha dos 513 deputados federais, 51 senadores, 46 deputados federais (Ceará), governadores e o Presidente da República.

Isso e muito mais no player abaixo. Confira!

BATE PAPO 02.01.2018