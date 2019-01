Bate Papo: cearense anseia pela normalidade da vida na Grande Fortaleza e no Interior do Estado

A onda de violência inédita na história do Ceará vem mudando, desde quarta-feira (3), a rotina dos moradores da Grande Fortaleza e de cidades do Interior do Estado. Os ataques foram organizados e os criminosos incendiaram ônibus, vans, veículos do transporte escolar, carros de particulares e de repartições públicas e atingiram sede de órgãos da segurança pública.

As cenas que registram os incêndios de bens públicos e particulares ganharam o mundo e deixaram, para quem vive ou visita o Ceará, a imagem de que, aqui, estamos no Estado mais violento do Brasil.

São imagens de terror, de destruição, de impotência da estrutura de segurança para evitar os ataques e, ao mesmo tempo, para dar tranquilidade à população. Entre quarta-feira e a noite desse domingo, a polícia recebia informações de diferentes municípios do Ceará sobre algum tipo de ação do crime organizado.

O governador Camilo Santana recorreu às redes sociais para, em mensagem aos cearenses, anunciar que medidas estavam sendo adotadas e que fará todo o esforço para os cearenses voltarem a ter uma vida com normalidade.

As ações criminosas diminuíram após a chegada da força nacional. São 300 homens nas ruas e avenidas da Capital e do trabalho de inteligência que tem impacto no interior do estado.

O assunto ganhou destaque no Bate Papo Político, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), com as análises dos jornalistas Beto Almeida e Luzenor de Oliveira, na edição desta sexta-feira (4).

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva, traz mais informações para você:

Sob pressão, Camilo Santana reafirma medidas contra a violência e avisa que Governo do Estado não irá recuar no combate ao crime organizado.Para beto almeida, o governador tem a oportunidade de marcar positivamente o inicio do seu segundo mandato. Para ele, a reação do governo diante do crime organizado demonstra coragem.

A administração penitenciária e a segurança pública são os maiores desafios do governo Camilo Santana. Completou Beto Almeida.



Além do reforço policial, o jornalista Beto Almeida também afirma que a transferência de líderes que estão em unidades carcerárias no ceará para presídios federais também foi uma iniciativa importante na tentativa de neutralização do crime organiado.

Expectativa de normalidade: líderes de facções são transferidos do CE para presídio federal

Risco de epidemia

Na região dos Inhamus, onde há preocupação com a incidência do Barbeiro, surgimento do mosquito gera preocupação e também investigação de órgãos de saúde.

Na região dos Inhamus, onde há preocupação com a incidência do Barbeiro, surgimento do mosquito gera preocupação e também investigação de órgãos de saúde.

Revalida

Na área da saúde, Governo Federal prepara revalida para os médicos cubados que ficaram no Brasil.

Na área da saúde, Governo Federal prepara revalida para os médicos cubados que ficaram no Brasil.

Terceirização dos serviços públicos

O também correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles, traz a repercussão da pesquisa que aponta que a maioria dos municípios do estado do Ceará terceirizam mão de obra.

Fique atento com a lista de material escolar

Todo inicio de ano é igual: IPTU, IPVA e, para alguns, a lista de material escolar da criançada. Sobre a lista de custos e gastos de material escolar, o comentarista do Jornal Alerta Geral e economista Carlos Alberto Alencar trás uma dica muito importante.

Presidência da Assembleia Legislativa

Além da atual crise de segurança pública que vive o Ceará, o governador Camilo Santana precisa conciliar com a sua agenda normal. Nela, está as articulações para a presidência da mesa diretora da Assembléia Legislativa (AL). A disputa, em seus bastidores, está esquentando, embora a agenda do governador conste duas opções: Evandro Leitão ou Tim Gomes. No entanto, a informação que chega ao Jornal Alerta Geral é que o atual presidente, Zezinho Albuquerque, ainda não desistiu do cargo.

