Bate Papo: Ciro diz a revista que foi bombardeado por 48 horas por convites do PT para ser vice

Após o partido do ex-presidente Lula fechar um acordo por neutralidade no âmbito nacional com o PSB, candidato à Presidência nas eleições 2018 tem criticado petistas com frequência.

O presidenciável do PDT, Ciro Gomes, admitiu em entrevista na noite dessa terça-feira, 14, que o PT o convidou para ser vice na chapaliderada pela sigla nas eleições 2018 dias depois da formalização da candidatura dele ao Planalto.

Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida comentaram sobre o assunto, que foi destaque no Bate Papo Político desta quarta-feira, 15, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior).

Abaixo os outros destaques do Bate Papo Político desta quarta-feira:

Cerca de 147 milhões de brasileiros estão aptos para votar nas eleições de 2018

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 147,3 milhões de eleitores estão aptos para votar nas eleições de 7 de outubro, a maior da história do país. Cada um deles deve escolher o presidente da República, o governador do seu estado, dois senadores, um deputado federal e um deputado estadual, ou deputado distrital no caso do Distrito Federal.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes, tem mais informações:

ALMIR-FERNANDES-ELEITORAS-SAO-MAIORIA-NAS-URNAS

Força-tarefa recupera cerca de R$ 150 milhões do Fundef que seriam utilizados para pagamento de advogados

Uma força-tarefa composta pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público de Contas (MPC) e Advocacia-Geral da União (AGU) têm coordenado inúmeras ações judiciais e extrajudiciais com o objetivo de resgatar recursos do Fundef que seriam utilizados para pagamento de honorários advocatícios. Segundo o MP de Contas, as ações preventivas evitaram que cerca de R$ 150 milhões de recursos da educação fossem utilizados irregularmente.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva, tem mais informações:

CARLOS-SILVA-FORCA-TAREFA-FUNDEF

Gostou do que foi debatido no Bate Papo Político de hoje? Então clica no player abaixo e ouça as análises dos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida na íntegra!

BATE-PAPO-15082018