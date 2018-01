Bate Papo: Coleta de lixo é interrompida em Caucaia, e ruas são tomadas por sujeira

O Bate Papo Político, na edição desta quarta-feira, 3, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior), destacou que Coleta de lixo é interrompida em Caucaia, e ruas são tomadas por sujeira. A Prefeitura de Caucaia e o Grupo Marquise estão em disputa na Justiça, por conta de um contrato de parceria público-privada (PPP), com duração de 30 anos.

E mais, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida destacaram também a suspensão de pagamentos servidores do município de Aracati; Professores de Quixeré fazem manifestação pedindo justiça e segurança; Pesquisa do Instituto Datafolha aponta que cresce apoio para redução da idade penal somente para crimes graves.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Franze Sousa, relata um acidente na Bahia com radialista do Crato em que 4 pessoas morreram. Duas são tias do radialista, uma delas era professora da URCA.

BATE PAPO 03.01.2018