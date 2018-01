Bate Papo: Com Lei Eunicio Oliveira, 200 mil agricultores regularizam operações com BNB

Banco do Nordeste regularizou, em 2017, 41 mil 738 operações beneficiando 200 mil agricultores, só no Ceará. O assunto foi destaque no Bate Papo Político, desta quarta-feira (22), no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior).

E mais, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida destacaram sobre a auditoria da CGU identifica pagamentos de benefícios irregulares com prejuízos de R$ 336,2 milhões; Justiça determina e INSS vai pagar atrasados para 74 mil aposentados no Brasil; Pesquisa do Datafolha mostra que 57% dos brasileiros querem a pena de morte; Liberação de emendas parlamentares pagam até show de Wesley Safadão no São João de Maracanaú; Enquanto isso, Saúde e educação perdem R$ 472 milhões para a campanha política deste ano.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Cid Ferreira, relatou que a prefeitura de Russas gasta com combustíveis quase o mesmo que Juazeiro do Norte.

Isso e muito mais no player abaixo. Confira!

BATE PAPO 08.01.2018