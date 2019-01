Bate Papo: conjunto de metas do governo Bolsonaro não inclui transposição do rio São Francisco

O Governo Federal anunciou, nessa quarta-feira (23) por meio do Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, um conjunto de metas à serem alcançadas nos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro.

Algumas já estão sendo executadas, como a facilitação da posse de armas no Brasil.

O conjunto de metas não inclui a transposição de águas do rio São Francisco. No entanto, está incluso no Plano Nacional de Segurança Hídrica, a construção de barragens canais e eixos de integração de natureza estratégica e relevância regional.

Ainda que não haja menção à Transposição, o Ceará permanece na expectativa para receber, nesses primeiros 100 dias, o benefício das obras dos canais que fornecerão águas do Rio São Francisco, uma vez que já estão em fase de conclusão.

Outra prioridade do governo Bolsonaro é combater as fraudes dos benefícios do INSS. Para isso, além da operação pente fino que já está em vigência, também está entre as medidas a criação do Comitê de Combate a Corrupção do Governo Federal.

Para os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, as metas anunciadas são uma agenda criada também para acalmar o discurso da oposição, uma vez que muitos deputados e senadores tomarão posse no dia 1º de fevereiro. O governo tenta, desse modo, mostrar que não está parado; que tem projetos e trabalha para torná-los realidade.

Algumas dessas metas tem reflexo direto na vida dos cearenses. Por isso, o assunto ganhou destaque no Bate Papo Político do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior) desta quinta-feira (24), com as análises dos jornalistas Beto Almeida e Luzenor de Oliveira.

Confira o conjunto de 35 metas para os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro com a matéria do correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva:

Saúde Pública

Confira aqui a matéria completa e a análise do médico ortopedista, professor universitário e comentarista do Jornal Alerta Geral.

Golpistas se passam por Caixa Econômica

Novo golpe do PIS já foi detectado mais de 200 mil vezes em 24h. Fique atento às informações do correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto, para não cair nessa:





Pente fino no INSS

Aposentados por invalidez entre 55 e 59 anos não estão mais isentos do pente-fino do INSS. Acompanhe o correspondente do Jornal Alerta Geral, Welton Silva:

Mais impostos

Estados querem subir contribuição de servidores. O correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles, traz todas as informações para você. Confira:

Pisca pisca indesejado em Guaraciaba

População de Guaraciaba do Norte reclama do verdadeiro pisca pisca nos postes de energia. Entenda tudo o que está acontecendo com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Diassis Lira:

Nova custódia para armas de fogo apreendidas

Armas apreendidas no Ceará não serão mais armazenadas em Fóruns. Fique por dentro desse assunto com as informações do correspondente do Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes:

Na Assembleia Legislativa

O candidato a presidência da Mesa Diretora, José Sarto Nogueira, se articula para definir os demais membros que irão tomar posse após eleição no dia 1º de fevereiro par ao biênio 2019/2020.

Para Beto almeida, o impasse está na composição do restante da Mesa Diretora. Além de Sarto, que foi um acordo entre os partidos, o único cargo definido é o da Primeira Secretaria, que ficará com Evandro Leitão. Desse modo, Sarto, juntamente com o atual presidente da Assembléia, Zezinho Albuquerque, vem tratando desse trabalho de composição do restante dos cargos.

O impasse em relação a definição da ocupação dos cargos tem feito com que o deputado José Sarto não divulgue, ainda, esses nomes.

Você pode ouvir essa e outras notícias no Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), na íntegra: