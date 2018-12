Bate Papo: cresce pressão sobre Temer para vetar lei que flexibiliza a LRF

A Associação da Auditoria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (AUD-TCU) divulgou nota repudiando a aprovação de projeto que flexibiliza a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em favor de municípios em caso de queda de receitas. A entidade pede que o presidente Michel Temer vete a medida. O assunto foi destaque no Bate Papo Político desta sexta-feira, 7, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior).

+ Mudança na LRF repercute mal e auditores do TCU pedem veto de Temer a projeto de lei

– Camilo convida e Guimarães comandará Secretaria do Desenvolvimento Agrário

O deputado federal José Nobre Guimarães (PT) aceitou o convite do Governador Camilo Santana (PT) e assumirá, a partir do dia primeiro de janeiro de 2019, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado. Ao pedir licença, a vaga de Guimarães será ocupada pela hoje deputada federal Gorete Pereira (PR), que ficou como primeira suplente da aliança formada pelo PR, PC do B, PT, PV e PP.

– Prefeito Acilon cochila e Eusébio perde R$ 8 milhões

