Bate Papo: visibilidade do general, de Mayra e Danilo muda cenário político

As indicações do general Guilherme Theophilo Gaspar, do deputado federal Danilo Forte e da médica Mayra Pinheiro para cargos do Governo do presidente, Jair Bolsonaro, os darão visibilidade e provocarão mudanças no cenário político do Ceará.

Os três são adversários políticos do governador Camilo Santana (PT), do senador eleito Cid Gomes (PDT) e do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB).

Theophilo, Danilo e Mayra saíram derrotados nas eleições deste ano, mas os cargos os colocarão no protagonismo de muitas ações do Governo Federal no Ceará. A indicação do general, de Danilo e Mayra os levará ao debate políticos e os três entram no cenário nas eleições de 2020 (Prefeito de Fortaleza) e de 2022 (Governo do Estado e Senado Federal).

O assunto ganhou destaque Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior do Estado), entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, aborda, nesta quarta-feira, 5, os desdobramentos na política do Ceará com as novas indicações para o Governo Bolsonaro.

– Danilo Forte vai assumir cargo de articulação para o Nordeste no governo Bolsonaro

Deputado federal não reeleito, Danilo Forte (PSDB) vai assumir uma coordenadoria de articulação política ligada ao Nordeste na Casa Civil do futuro governo de Jair Bolsonaro (PSL).

– Ciro faz um novo desabafo: “PT meteu fake news contra mim”

“O PT meteu dinheiro na campanha, meteu fake news na internet e não contra o Bolsonaro, mas contra mim. Fizeram o diabo’’. A frase é extraída de um texto que ganhou, nesta terça-feira, destaque no blog BR18, do Jornal O Estado de São Paulo, e foi publicada pelo ex-candidato do PDT, Ciro Gomes. O pedetista reafirma a indisposição de entrar com o PT em qualquer projeto de oposição ao Governo do presidente eleito Jair Bolsonaro.

