Bate Papo: decreto de armas de Bolsonaro ainda é rígido para o que se esperava

O Presidente da República Jair Bolsonaro assinou nessa terça-feira (15), durante cerimônia no Palácio do Planalto, o decreto que regulamenta o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo no país, uma das principais promessas de campanha do presidente da República.

“Como o povo soberanamente decidiu, para lhes resguardar o legítimo direito à defesa, vou agora, como presidente, usar esta arma”.

Afirmou Bolsonaro, mostrando a caneta.

“Estou restaurando o que o povo quis em 2005”, acrescentou Bolsonaro mencionando o referendo realizado há 14 anos.

O decreto refere-se exclusivamente à posse de armas. O porte de arma de fogo, ou seja, o direito de andar com a arma na rua ou no carro não foi incluído no texto.

A assinatura do decreto ocorreu logo depois da reunião ministerial coordenada por Bolsonaro todas as terças-feiras, às 9h, no Planalto, desde que assumiu o poder em 1º de janeiro.

O assunto ganhou destaque no Bate Papo Político, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), com as análises dos jornalistas Beto Almeida e Luzenor de Oliveira, na edição desta quarta-feira (16).

A partir de agora, a posse de armas de fogo tem novos critérios. Quem tem interesse em comprar uma arma precisa atentar para as novas regas e não confundir posse com porte. Fique por dentro do assunto com as informações que chegam com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles:

Quem quiser comprar armas de fogo, vale a pena conferir dicas que traz o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos silva:

Posse de armas: saiba o que muda com o decreto assinado por Bolsonaro como correspondente do Jornal Alerta Geral, Neto Rodrigues:

Decreto de Bolsonaro não muda não-permissão para porte e os tipos de armas que poderão ser compradas. Fique atento para não fazer confusão com as informações do correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto:

+ Mais sobre o assunto

Decreto de Bolsonaro divide Câmara. PT e PSOL preparam Ação Direta de Inconstitucionalidade

Ataques no CE: Moro classifica atos como medidas terroristas

Os ataques das facções criminosas no Ceará ganharam repercussão nacional e internacional e, nessa terça-feira, 15, em entrevista à Globo News, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, classificou os atos violentos como medidas terroristas e disse que o Estado caminha para a normalidade.

“Com a cooperação entre o governo federal e estadual, os incidentes têm diminuído sensivelmente“.

Disse Moro, ao considerar que as ações do crime organizado foram

+ Veja também:

Sem iluminação, bandidos agem. Prefeitura e Enel deixam trechos da Abolição às escuras

Motoristas e pedestres que passavam pela Avenida Abolição, no Bairro Mucuripe, em Fortaleza, nesta terça-feira, não esconderam o medo ao andar ou dirigir com a escuridão. Trechos da Abolição tem as luzes dos postes apagadas, gerando insegurança no momento em que a população fica assustada com a onda de atentados. A Prefeitura e a Enel deixam de fazer o dever de casa.

Aprece tem chapa de consenso

Uma chapa de consenso foi denominada nesssa terça-feira (15) para o comando da Associação dos Prefeitos nos Municípios do Ceará (Aprece).

Fique por dentro do assunto com as informações que chegam com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles:

O futuro presidente da Aprece, Nilson Diniz, prefeito de Cedro, destaca que são muitos desafios para os municípios nos próximos anos:

Chuvas no Ceará

As chuvas que caem sobre o Ceará geram expectativas para uma boa quadra invernosa. Esperanças também são alimentadas sobre os reservatórios que abastecem a população na Grande Fortaleza e no Interior do Ceará. Para falar sobre isso, o Jornal Alerta Geral entrevistou nesta quarta-feira (16), o metereologista da Funceme, Davi Ferran. Acompanhe:

+ Leia também

O prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, abandonou o Patriotas e desembarca no Partido da República (PR), ao lado dos deputados estaduais Bruno Gonçalves, Nizo Costa e Apóstolo Henrique, e do deputado federal Mano Júnior. Acilon está em Brasília e, ao se filiar ao PR, recebeu o compromisso de assumir o comando da sigla no Ceará.

Você pode ouvir essa e outras notícias no Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), na íntegra: