Bate Papo: defesa de Pedro Bezerra gera desgastes para Arnon

Posted on

O prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra (PTB), enfrenta dificuldades para tentar provar que o filho Pedro Bezerra não se elegeu com o uso da máquina pública e que os 110.030 votos obtidos pelo herdeiro político são reconhecimento de uma liderança jovem, com conteúdos e propostas.

Pedro convenceu os eleitores a apoiá-lo por representar renovação de atos, ações e hábitos. Agora, é alvo de investigação por suspeita de se beneficiar do esquema ilícito.

+ Escute também

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados contra Pedro Bezerra, deputado federal eleito pelo PTB com 119.030 votos computados nas eleições de 2018 De acordo o agente da PF, Arthur Rocha, o deputado estaria se beneficiando da máquina pública para favorecer sua campanha, comprar votos, desviar dinheiro, além de coagir funcionários públicos da prefeitura.

Durante ação, os policiais apreenderam celulares e documentos. O material recolhido foi levado para a sede da Polícia Federal e será analisado pelos investigadores.

Governo fecha cadeias públicas e detentos são transferidos para presídios superlotados. Além disso, escolas, caminhão, estação da Enel e ônibus são incendiados no 20º dia de ataques no Ceará. O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto, tem mais informações para você:

Oito dos 12 policiais investigados por morte de reféns em Milagres voltam às funções. Fique por dentro com as informações do correspondente do Jornal Alerta Geral, Welton Silva:

Metade das prefeituras brasileiras gastam menos de R$ 403 per capita por ano na área da saúde

Segundo levantamento divulgado nessa segunda-feira (21) pelo Conselho Federal de Medicina, cerca de 2800 municípios brasileiros gastaram menos de R$ 403,37 com a saúde de cada habitante durante o ano de 2017.

A analise mostra que esse foi o valor médio aplicado por gestores municipais com recursos próprios em ações e serviços públicos de saúde declaradas no sistema de informações sobre os orçamentos públicos em saúde.

No Estado do Ceará, a capital Fortaleza gasta em media apenas R$ 350,25 com a saúde de seus munícipes.

Os municípios que menos investem são, pela ordem: Mauriti: R$ 111,61; Itapiúna: R$ 112,68; Itapipoca: R$ 119,55; Crato: R$ 118,71; Crateús: R$ 135,99.

Já os que mais investem são: Guaramiranga: R$ 997,25; Eusébio: R$ 846,48; São Gonçalo R$ 641,89; Ererê R$ 548,57 e Icapuí: R$ 509,93.

Para conversar sobre esse tema, o Jornal Alerta Geral conversou, na edição desta terça-feira (22), com o comentarista de saúde e política, Dr. Henrique César. Confira a entrevista na íntegra no player abaixo:







O Partido dos Trabalhadores (PT) quer voltar a concorrer, em 2020, à Prefeitura de Fortaleza e já tem um nome que atrai atenção da maioria dos integrantes do Diretório Municipal da sigla: a deputada federal reeleita Luizianne Lins.

O correspondente Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes, tem mais informações sobre o assunto:

Você pode ouvir essa e outras notícias no Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), na íntegra: