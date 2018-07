Bate Papo: DEM se aproxima do PDT e pode impulsionar Ciro; PR mais perto de Bolsonaro

O pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, nunca esteve tão perto de conquistar um aliado na corrida ao Palácio do Planalto quanto nas últimas 72 horas. Uma ala do DEM, segundo revelou, nessa quinta-feira, o jornalista Gerson Camarotti, em sua coluna no G1, quer apoiar Ciro Gomes. No Ceará, o DEM é aliado do PDT, liderado pelo ex-governador Cid Gomes e tem, atualmente, a vice-prefeitura de Roberto Cláudio. O cargo é ocupado pelo ex-deputado federal Moroni Torgan. O DEM integra, também, a base de apoio do governador Camilo Santana (PT) na Assembleia Legislativa.

A tendência pró-Ciro surgiu após os dirigentes nacionais do DEM lerem o resultado de uma pesquisa que mostra dificuldades para o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, decolar. Diante disso, uma importante ala do partido passou a defender que o DEM se aproxime do pré-candidato do PDT, Ciro Gomes. Se conseguir o DEM, Ciro rompe o isolamento que o permitirá atrair outras siglas de centro – como PP, PSC, SD. Dirigentes desses partidos já conversaram com o tucano Alckmin, mas não demonstraram entusiasmo com o tucano.

O jornalista Beto Almeida trouxe para a discussão com o jornalista Luzenor de Oliveira, dentro do Bate Papo Político desta sexta-feira, 6, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior), algumas declarações do deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara Federal sobre quem o DEM deve apoiar nas eleições deste ano. Maia disse que seu partido tem um desafio, já que do ponto de vista das ideias é muito mais fácil apoiar Alckmin, mas, do ponto de vista da montagem dos palanques estaduais, o apoio ao pré-candidato do PSDB é complicado, devido a pouca representatividade de Alckmin em alguns estados brasileiros, como no caso do Ceará.

Beto lembra que Rodrigo Maia comparou Ciro a seu pai, o atual vereador do Rio de Janeiro, Cesar Maia (DEM-RJ), ao dizer que Cesar sinalizava mais para a direita, mas fazia um governo mais voltado a esquerda. Para o presidente da Câmara, Ciro faz o oposto, já que sinaliza mais para a esquerda, mas, na realidade, tem ideias que se aproximam mais da direita. Maia, inclusive, citou o equilíbrio fiscal – uma ideia que para ele se encaixa em um candidato mais a direita -, que o presidenciável do PDT vem defendendo durante sua pré-campanha.

PR mais perto de Bolsonaro

Lideranças nacionais do PR negociam apoio nas eleições deste ano com o pré-candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL). Bolsonaro, que ainda não tem apoio de nenhum outro partido. com a aliança, teria um tempo maior nas propagandas de Rádio e TV. O PR, inclusive, pode indicar a vice de Bolsonaro – o senador Magno Malta (PR-ES) é apontado como um dos prováveis candidato a ser o vice do ex-capitão do Exército. Magno, contudo, ainda não se decidiu se vai aceitar uma provável aliança para compor uma chapa com Bolsonaro.

O pré-candidato do PSL para fechar a aliança com o PR, porém, fez uma exigência: o partido teria que se afastar do PT nos palanques estaduais. Para Beto, esse é o fator complicador, já que o PR tem alianças com o Partido dos Trabalhadores em outros estados, caso aqui do Ceará, onde o partido apoia a reeleição do governador Camilo Santana (PT). Para o jornalista, essa exigência não deve ser cumprida e o PR deve apoiar Bolsonaro, mas de uma forma informal.

– Aprece empenhada para cumprir meta de vacinação contra poliomielite

A campanha de vacinação contra a poliomielite vai ocorrer entre 6 e 31 de agosto em todo o País. Segundo o Ministério da Saúde, 312 cidades brasileiras vacinaram menos de 50% do público alvo e não atingiram a meta ideal da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 95% de cobertura vacinal contra a doença, erradicada do País em 1994 (não há casos da doença no Brasil desde 1990).

No Ceará, o município de Barreira se encontra nesta situação, mas a Secretaria de Saúde do Estado confirmou que 58 municípios cearenses estão abaixo da meta de 95%. O assessor especial da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece), Expedito Nascimento, procurou tranquilizar a população do Estado e afirmou que a Aprece está empenhada, junto aos municípios, para que essas 58 cidades consigam bater a meta da OMS.

Expedito, contudo, cobrou empenho dos secretários municipais de saúde desses municípios e pediu que os pais se engajem para vacinar seus filhos contra a poliomielite. O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva, entrevistou o assessor especial da Aprece e traz mais informações sobre o assunto:

– Camilo segue com calendário de inaugurações

O governador Camilo Santana inaugura na noite nesta sexta-feira, 6, a entrega das obras do Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante, que vai abrigar a Expocrato 2018, que começa no próximo dia 15 de julho. O correspondente do Jornal Alerta Geral, Solon Vieira, traz mais informações:

Vale lembrar que o telhado de um dos galpões que estão sendo construídos no Parque desabou sobre dois operários na tarde de terça-feira, 3. Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e, em seguida, pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento o Governo do Estado não se manifestou sobre o ocorrido.

– Ceará é estado com maior índice de cidades afetadas pela seca

O Ceará é o estado do país que tem o maior percentual de cidades afetadas por algum nível de estiagem. Das 184 cidades, 176 são afetadas por algum nível de estiagem, conforme estudo divulgado nessa quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são referentes a 2017, quando o Ceará sofria o sexto ano seguida de chuva abaixo do esperado. O correspondente Carlos Alberto traz mais informações sobre o assunto:

– Projeto Mais Alfabetização em Caridade

A Prefeitura de Caridade, através da Secretaria de Educação e em parceria com o Ministério da Educação, iniciou o Programa Mais Alfabetização, com as turmas do primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental do Município.

