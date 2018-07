Bate Papo: deputado João Jaime cobra investigação sobre ônibus incendiados em Canindé

O incêndio de seis ônibus escolares na madrugada dessa terça-feira, 4, em Canindé, a 115 quilômetros de Fortaleza, chamou a atenção de prefeitos do Interior do Estado e de deputados estaduais, que se manifestaram na sessão da Assembleia Legislativa dessa terça, pedindo investigações por parte do Governo do Estado sobre o crime.

João Jaime, deputado estadual pelo DEM, em entrevista a edição desta quinta-feira, 5, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior), destacou que esteve com o governador Camilo Santana (PT) em Canindé, nos últimos dias, para a inauguração de uma delegacia no município – Jaime é do bloco que apoia a reeleição de Camilo Santana. Mesmo assim, o deputado estadual cobrou ações da Secretaria da Segurança Pública do Estado para que quem incendiou os veículos sejam identificados e presos.

João Jaime lembra que os veículos queimados eram novos, já que haviam sido entregues pelo Governo Federal ao município de Canindé a poucos dias. A cidade, inclusive, com o incêndio dos ônibus do transporte escolar, deve ter um prejuízo da ordem de R$ 1 milhão. Devido ao crime, a prefeita da cidade, Rosário Ximenes (MDB), se vê obrigada a contratar um serviço de transporte terceirizado para que os alunos não deixar de ir às aulas.

Confira a entrevista completa com o deputado estadual João Jaime (DEM):

O jornalista Luzenor de Oliveira destacou que a prefeita Rosário Ximenes não pode ficar isolada nesse momento e também fez uma cobrança ao Governo do Estado e a Secretaria de Segurança para identificar os criminosos que incendiaram os ônibus. Luzenor lembra que o município de Icó, na região Centro-sul do Ceará, também teve ônibus incendiados na madrugada do último dia 21 de junho.

