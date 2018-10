Bate Papo: destaca acirramento na campanha, expectativa sobre posição de Ciro e fake news

O acirramento de ânimos, a expectativa sobre a posição a ser adotada pelo ex-presidenciável Ciro Gomes que, desembarca, na noite desta sexta-feira, 26, em Fortaleza; os números do Instituto Datafolha, que mostra a queda da diferença entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), entraram no Bate Político, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior do Estado), desta sexta-feira, 26, entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida.

De acordo com o Instituto Datafolha, Bolsonaro tem 56% dos votos válidos contra 44% de Fernando Haddad. Ao falar sobre esses números, o jornalista Beto Almeida avalia difícil uma virada de Haddad nesta reta final, embora afirme que nada é impossível. Para o jornalista Luzenor de Oliveira, se, na política nada é impossível, na vontade e no desejo do eleitor, também, nada é impossível.

– Ciro Gomes volta nesta sexta para Fortaleza

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) desembarca nesta sexta-feira (26) no Brasil depois de uma temporada na Europa. Ciro foi derrotado no primeiro turno das eleições. No dia 12, Ciro anunciou em nota “apoio crítico” ao candidato do PT a presidente, Fernando Haddad.

– Chefe de missão da OEA classifica como “sem precedentes” uso de fake news nas eleições

A chefe da missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) no Brasil, Laura Chinchilla, classificou como “sem precedentes” o uso do WhatsApp para disseminação de notícias falsas na eleição brasileira.

– Enem: para se proteger de fake news, aluno deve usar fontes oficiais

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou uma série de informações para que os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se protejam de notícias falsas, as fake news. O Enem será aplicado a 5,5 milhões de candidatos em todo o país nos dias 4 e 11 de novembro.

– Nova Câmara defende reforma da previdência, mas rejeita a de Temer

Os deputados eleitos que vão tomar posse no ano que vem são mais favoráveis a discutir uma reforma da Previdência do que os atuais parlamentares. A nova Câmara, no entanto, aceita mudar as regras de aposentadoria, desde que não seja a proposta enviada pelo presidente Michel Temer. Levantamento feito pelo Estado com os deputados eleitos aponta que 227 votariam a favor do endurecimento nas regras para se aposentar no Brasil – 44% do total.

