Bate Papo destaca alto número de infrações registradas pela PRF nas rodovias federais do CE

Entre a última sexta-feira e o domingo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 1,3 mil flagrantes por excesso de velocidade nas BRs que cortam o Ceará. Ainda segundo o balanço da PRF, divulgado nessa segunda-feira, 18, foram fiscalizados 2.483 veículos. Desse total, 675 foram autuados, sendo 97 deles por ultrapassagens indevidas. O assunto foi destaque no Bate Papo Político desta terça-feira, 19, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior).

Durante o fim de semana, dez carteiras de habilitação e 67 certificados de licenciamento foram recolhidos e 15 acidentes, com 17 feridos e quatro mortes, foram registrados. O alto número de infrações por excesso de velocidade chamou a atenção dos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Para Beto, o alto número de autuações de condutores acima da velocidade permitida nas rodovias federais evidencia o desprezo por parte dos motoristas pelas leis e pela vida. Vale lembrar que a multa por ultrapassagem indevida é de R$ 1.467,35, mas esse valor, de acordo com o Código de Trânsito, pode dobrar, chegando a quase 3 mil reais. A infração é considerada gravíssima e o motorista tem suspenso o direito de dirigir.

Como consequência da imprudência e do excesso de velocidade, o Ceará é o primeiro Estado do Nordeste em indenizações por invalidez permanente no trânsito. O Estado ainda é o sexto colocado, em âmbito nacional, quando o assunto é indenização por morte. O correspondente do Jornal Alerta Geral, Diassis Lira, trouxe mais informações sobre o assunto:

Abaixo os outros destaques do Bate Papo Político de hoje:

– Multas começam a doer no bolso dos infratores em Russas

Em Russas, na região do Vale do Jaguaribe, após 60 dias da instalação de radares em avenidas da cidade, as multas começam a chegar as residências dos infratores. O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Russas alerta para o número excessivo de inflações registradas pelos radares fixos e para a necessidade de atenção por parte dos condutores com a sinalização vertical e horizontal. Confira mais informações com o correspondente Cid Ferreira:

– STF julga Gleisi

Começa nesta terça-feira, 19, o julgamento de uma ação penal da Operação Lava Jato que mira a senadora e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. O caso será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e mira também o marido da parlamentar, o ex-ministro Paulo Bernardo. Ambos são investigados pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Em memorial encaminhado nessa segunda-feira, 18, ao STF, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, reforçou o pedido de condenação de Gleisi, do marido da senadora e do empresário Ernesto Kugler Rodrigues, também denunciado no caso. O caso de Gleisi marcará o segundo julgamento de uma ação penal da Lava Jato na Segunda Turma do STF.

– TSE divulga números oficiais de Fundo de Financiamento de Campanha

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nessa segunda-feira, 18, o montante total do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Um total de R$ 1.716.209.431,00 será transferido aos diretórios nacionais dos 35 partidos com registro no TSE. MDB, com R$ 234 milhões, PT, com R$ 212 milhões, e PSDB, com R$ 185 milhões, vão ficar com a maior fatia.

– 165 benefícios concedidos pelo INSS via internet e telefone no Ceará

65 benefícios já foram concedidos sem que o segurado precisasse ir até as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Ceará. No Estado, 110 aposentadorias por idade e 55 salários-maternidade foram solicitados e aprovados. Em vigor desde 21 de maio deste ano, o novo serviço do INSS permite aos segurados pedir a aposentadoria por idade e salário-maternidade pelo número 135 e pela internet (inss.gov.br).

– Prefeito de Caucaia assina nesta terça empréstimo de US$ 80 milhões para Caucaia

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PMB), deve assinar, nesta terça-feira, 19, em Brasília, o empréstimo de US$ 80 milhões (R$ 280 milhões) com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). O montante é para ser investido em obras de infraestrutura em Caucaia.

