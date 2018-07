Bate Papo destaca ameaça de Marun a partidos da base governista que apoiarem Ciro

A semana que marca o início das convenções partidárias – na próxima sexta-feira, 20 de julho – promete ser de definições e articulações intensas dos pré-candidatos à Presidência da República. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, ameaçou os partidos da base governista dispostos a apoiar a candidatura do presidenciável do PDT, Ciro Gomes, devem entregar os cargos a equipe do presidente Temer. O assunto ganhou destaque no Bate Papo Político desta segunda-feira, 16, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior).

Marun ainda criticou Ciro e chamou de hipócrita a tentativa do pré-candidato do PDT de buscar alianças com partidos governistas. Os presidentes dos partidos do chamado Centrão – composto por partidos como PRB, Solidariedade, PP e DEM – parecem que não se sentiram intimidados com as declarações de Marun. Além de Ciro, as siglas cogitam apoiar o pré-candidato do PSDB ao Palácio do Planalto, Geraldo Alckmin.

Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida destacaram a agenda intensa de articulações de Ciro. Para os dois, o baixo impacto nos partidos do Centrão da declaração de Marun mostra sinais que o governo Temer, de fato, está chegando ao fim, como também ilustra que Ciro é sim uma alternativa viável na disputa presidencial e que pode chegar ao segundo turno.

Beto lembra que os partidos do Centrão não “conseguem viver fora do núcleo governista” e, por isso, não querem ficar “nem nas bordas” do governo. O jornalista ressalta que Ciro tem cumprido seu papel de candidato, buscando apoio porque sabe que “sozinho, com o PDT, ele não vai muito longe”.

Beto Almeida pontua que Ciro esteve reunido com dirigentes dos partidos do Centrão no último sábado, que cobraram o pré-candidato do PDT para que seu discurso se ajuste ao discurso do bloco. A área econômica, inclusive, foi um temas mais debatidos na reunião. O presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse, por exemplo, que Ciro precisa falar um pouco mais direcionado ao que pensa o DEM – em relação a política econômica – se quiser ser apoiado pelo partido.

Dono da Riachuelo desiste de ser candidato a Presidente

O jornalista Luzenor de Oliveira destacou que os próximos dias serão de definições na corrida presidencial. Para Luzenor, os dias antes de 20 de julho também são marcados pela desistência de candidatos. O primeiro a renunciar da campanha, por exemplo, foi o empresário Flávio Rocha (PRB), dona das Lojas Riachuelo.

Com Rocha fora da disputa, o PRB, que tem uma forte ligação com a Igreja Universal, fica livre para se direcionar a Alckmin ou Ciro. Para Beto, a sigla está mais próxima de se aliar a Alckmin.

