Bate Papo destaca audiência pública na Câmara de Fortaleza para discutir aumento de taxas

Vereadores, empreendedores e empresários discutem desde às 8h30, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), nesta quarta-feira, a Lei Complementar nº 241, que promove o aumento em até 1000% no valor do Alvará de Funcionamento e da Licença Sanitária, além da criação de taxas trimestrais de fiscalização para licenças ambientais. O evento é aberto ao público.

Empresários contestam aumento das taxas do Alvará de Funcionamento e do Registro Sanitário para até R$15 mil por ano, sendo R$ 5 mil somente para imóveis que tenham até 30 mil m². No entanto, estabelecimentos com área superior continuam pagando mais caro. O jornalista Carlos Alberto Alencar fez uma análise profunda sobre o assunto, que foi debate no Bate Papo Político desta quarta-feira, 4, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior):

CARLOS ALBERTO ALENCAR ANALISA MUDANÇAS NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE FORTALEZA

