Bate Papo destaca desrespeito de Operadora de Saúde com pacientes

O descaso da Unimed Ceará com seus pacientes foi destaque no Bate Papo Político desta sexta-feira, 29, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior). O jornalista Luzenor de Oliveira ressaltou o caso que abriu o Alerta Geral desta sexta. A Justiça determinou que a Operadora de Saúde pague R$ 15 mil à família de uma adolescente que teve uma cirurgia de apendicite negada. À época do caso, em 2014, a Unimed alegou que a paciente estava em período de carência e não poderia fazer o procedimento pelo plano. A justificativa, porém, não convenceu o juiz do caso, que determinou a condenação da Operadora.

O jornalista Beto Almeida trouxe outra situação grave ocorrida com a sua mãe, uma senhora de 76 anos de idade, que sofreu uma queda e estava internada em uma hospital da Unimed. Na noite dessa quinta-feira, 28, por volta das 22 horas, Beto recebeu a informação de que sua mãe havia recebido alta e que ele tinha que ir pegá-la sob o argumento do hospital de que, se ele não fosse, a medicação contínua de sua mãe seria suspensa.

Beto, então, teve que correr para o hospital para reabrir o procedimento de internação. Neste momento, o jornalista levou um susto ao descobrir que a alta de sua mãe foi data às 12h40 da quinta-feira, sendo que ele só foi avisado às 21h30. Para Beto, o que ocorreu foi uma negligência e desrespeito da operadora de saúde, devido a alta ter sido dada no início da tarde, mas só ter sido comunicada a ele no período da noite.

O jornalista Luzenor de Oliveira usou o exemplo ocorrido com Beto para justificar o número de causas ganhas na Justiça de clientes insatisfeitos com os planos de saúde.

ANS publica novas regras para planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou nessa quinta-feira, 28, no Diário Oficial da União, uma resolução que atualiza as regras para a aplicação da coparticipação e franquia em planos de saúde. O correspondente Welton Silva traz mais informações:

Abaixo os outros destaques do Bate Papo Político desta sexta-feira:

– Pesquisa Ibope para Presidência da República

A pesquisa Ibope de intenção de votos para a Presidência da República divulgada nessa quinta-feira, 28, foi destaque na edição do Bate Papo Político desta sexta, 29. Em um cenário em que o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece, 33% dos entrevistados disseram que votariam nele. Lula é seguido por Bolsonaro (PSL), com 17%, Marina Silva (Rede), com 7%, e Ciro Gomes (PDT), com 4%.

Já em um cenário sem o ex-presidente, que, em tese, está inelegível pela Lei da Ficha Limpa, o deputado Jair Bolsonaro aparece em primeiro lugar, com 17% dos votos, em empate técnico nas margens de erros – que na pesquisa Ibope é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos –, com a candidata da Rede, Marina Silva, com 13%. Ciro Gomes, com 8%, e Geraldo Alckmin, com 6%, aparecem logo em seguida.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva, traz mais informações:

– 6 em cada 10 eleitores estão indecisos ou não querem votar

Ainda de acordo com a sondagem, 59% dos eleitores ainda não sabem em quem votar ou não pretendem escolher ninguém: 31% dos respondentes disseram que anularão ou assinalarão branco na urna, enquanto 28% não sabem ou não responderam.

Saiba mais:

+ 6 em cada 10 eleitores estão indecisos ou não querem votar, aponta Ibope

– Ciro e os pedidos de desculpas

Em busca de alianças, o pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) afirmou nessa quinta-feira, 28, que está disposto a pedir desculpas por ofensas que possa ter feito a partidários do DEM. Conhecido por seu temperamento irritadiço, Ciro disse que nunca teve o objetivo de ofender ninguém, mas reconheceu que defende seus valores de maneira “muito afirmativa”.

– Partidos vão ao TSE questionar destinação verbas de Fundo para candidatas

Obrigados a destinar 30% do dinheiro público recebido pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha em candidaturas femininas, dirigentes de partidos iniciaram consultas junto a Justiça Eleitoral sob critérios para cumprir a cota das mulheres.

– Ministro Fachin encaminha pedido de liberdade de Lula para plenário do STF

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou nessa quinta-feira, 28, para entrar na pauta de julgamentos do plenário um pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso desde o dia 7 de abril em decorrência de sua condenação em segunda instância pelo caso do triplex no Guarujá. O STF entra em recesso após a sessão desta sexta, 29. Assim, a expectativa é que o caso de Lula só seja julgado em agosto, quando o tribunal voltar a funcionar.

