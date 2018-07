Bate Papo destaca impacto de legislação eleitoral em calendário de inaugurações de Camilo Santana

O governador Camilo Santana (PT) segue com o calendário de inaugurações cheio. O motivo é simples: após o dia 7 de julho, Camilo não poderá mais subir em palanques ou participar de inaugurações de obras, já que vai concorrer à reeleição nas eleições deste ano. A legislação eleitoral proíbe que, a partir de três meses das eleições – que ocorre em 7 de outubro –, candidatos participem de inaugurações de obras. O assunto foi destaque no Bate Papo Político desta segunda-feira, 2, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior).

Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida ressaltaram que as convenções partidárias, que ocorrem entre os dias 20 de julho e 5 agosto, se aproximam para definir de forma oficial os candidatos aos cargos eletivos que vão disputar as eleições deste ano. Beto destacou que, com o encerramento das convenções, começa as campanhas de forma oficial. O jornalista, contudo, se mostrou impressionado com as peças publicitárias de pré-candidatos nas redes sociais. Para Beto, a “pré-campanha está pegando fogo” nas redes.

As campanhas deste ano nas redes de rádio e TV, porém, serão mais curtas neste ano, já que o calendário passou de 45 dias em eleições passadas para 35 dias no pleito deste ano, iniciando apenas em 31 de agosto. Os pré-candidatos, no entanto, já vão poder fazer campanha intrapartidária a partir de 5 de julho, próxima quinta-feira, desde que não utilizem outdoors, nem emissoras de rádio e TV para tais fins.

O jornalista Luzenor de Oliveira destacou que o cenário é de indefinição, já que muitos pré-candidatos ainda não definiram quem serão seus vices. Luzenor lembrou que as indefinições não se restringem apenas as disputas presidenciais e a corrida pelo Governo do Estado. No Senado, por exemplo, o ex-governador Cid Gomes (PDT) pode despontar como candidato. Ele, atualmente, é um dos principais coordenadores da campanha do irmão, Ciro Gomes (PDT), à Presidência da República e já disse que, se for se candidatar neste ano, será ao Senado Federal.

Na oposição estadual, o cenário é muito parecido. Até o momento, apenas o general Theophilo Gaspar (PSDB) confirmou sua candidatura ao Governo do Estado. Para as duas vagas que o Ceará terá direito neste ano no Senado, porém, os nomes ainda não estão definidos. O ex-senador Luiz Pontes (PSDB) é cotado para ficar com uma das vagas e ser o candidato do PSDB. Eunício Oliveira (MDB), presidente do Congresso Nacional, deve tentar a reeleição e José Pimentel (PT) já sinalizou com a possibilidade de também tentar a reeleição. Luzenor ressalta ainda as movimentações na Assembleia Legislativa do Estado e na Câmara Federal. A expectativa é que mudanças estão por vir, com a possibilidade de deputados federais comporem a Assembleia a partir do ano que vem e deputados estaduais fazerem o caminho inverso.

Camilo inaugura obras no Interior do Estado

Enquanto ainda poder participar de inaugurações, o governador Camilo Santana continuar viajando pelo Estado. Neste fim de semana, Camilo, acompanhado da deputada federal Gorete Pereira (PR), participou de solenidades em cidades do Interior do Estado, caso de Tianguá, na Serra de Ibiapaba, que recebeu o BPRaio e o sistema de videomonitoramento nesse domingo, 1. Camilo concedeu uma rápida entrevista ao correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto, e falou ainda sobre as próximas obras que irá entregar durante esta semana. Confira abaixo a entrevista completa e mais informações:

Abaixo os outros destaques do Bate Papo Político desta segunda-feira:

– STF decide que guardas municipais poderão usar armas de fogo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decidiu na última sexta-feira, 29, que integrantes de todas as guardas municipais do país podem portar armas de fogo durante o horário de trabalho e de folga.

Por meio de uma liminar concedida a pedido do Democratas, o ministro suspendeu dois artigos do Estatuto do Desarmamento, aprovado em 2003, que limitava o porte de armas para uso no trabalho e horas de folga pelos guardas. Ao recorrer ao Supremo, os advogados do Democratas alegaram que a norma criou uma restrição ilegal ao porte de arma entre uma mesma categoria de integrantes da segurança pública.

A decisão preocupa os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Luzenor acredita que os guardas municipais de cidades com menos de 50 mil habitantes ainda não estão preparados para portar esse tipo de armamento. Beto concorda com Luzenor e questiona se, de fato, a guarda municipal de pequenos municípios está preparada para portar armas de fogo. Ele lembra que o intuito dos guardas municipais é zelar pelo patrimônio municipal e não assumir o poder de polícia, que cabe a Polícia Militar.

– Justiça bloqueia contas da Prefeitura de Horizonte

O Tribunal de Justiça do Estado de Ceará (TJCE) bloqueou R$ 5,7 milhões nas contas da Prefeitura de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) para cumprir o pagamento de três precatórios. O prefeito do Município, Francisco Cesar (PSDB), lançou na última sexta-feira, 29, uma nota de esclarecimento sobre o caso, afirmando que a prefeitura da cidade deverá acertar a situação até a próxima semana.

O objetivo da Prefeitura é evitar atrasos no pagamento de salários de servidores municipais, fornecedores e de prestadores de serviço. A dívida é vinculada a construção do estádio Domingão, inaugurado em 2004.

– Conta de luz não poderá mais ser paga em agências lotéricas

A partir do dia 5 de agosto, os brasileiros não vão mais poder pagar as contas de luz nas casas lotéricas. A medida é motivada pelo encerramento do contrato de arrecadação da Caixa Econômica Federal (CEF) com a Enel. O correspondente Welton Silva traz mais informações:

– Aneel mantém bandeira vermelha em julho

A bandeira vermelha no patamar 2 vai continuar no mês de julho, segundo determinou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A medida acarrenta em uma cobrança extra de R$ 5 a cada 100 quilowatts/hora consumidos. Mais informações com o correspondente Wanderley Moises:

– STF mantém contribuição sindical optativa

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por 6 votos a 3, manter extinta a obrigatoriedade da contribuição sindical, aprovada pelo Congresso Nacional em novembro do ano passado. O tema é parte da reforma trabalhista. Mantendo extinta, a mudança afeta em até 90% as receitas dos sindicatos. O correspondente Carlos Alberto traz mais informações:

