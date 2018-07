Bate Papo destaca início das convenções partidárias. Ciro será oficializado nesta sexta

As convenções partidárias, que vão movimentar o calendário político pelos próximos dias, começam nesta sexta-feira, 20, e a todo vapor! Os encontros, que oficializam os candidatos dos partidos aos cargos eleitos nas eleições deste ano, seguem até o próximo 5 de agosto e prometem esquentar as disputas pela Presidência da República, governos estaduais, Senado, Câmara Federal e casas legislativas espalhados pelo País. O assunto foi destaque no Bate Papo Político desta sexta-feira, 20, entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, dentro do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior).

Na disputa pela Presidência da República, o pré-candidato do PDT ao Palácio do Planalto, Ciro Gomes, dará o pontapé inicial às convenções partidárias e tem seu nome oficializado nesta sexta, em Brasília, na convenção nacional do partido. Além de Ciro, a candidata do PSTU à Presidência da República, Vera Lúcia, também será oficializada hoje, na cidade de São Paulo.

No sábado, é a vez do PSOL oficializar a candidatura de Guilherme Boulos ao Planalto, na capital paulista. No domingo, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas de intenções de voto em cenários sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá seu nome oficializado no Rio de Janeiro. Bolsonaro, mesmo liderando as pesquisas sem Lula, ainda enfrenta dificuldades para costurar alianças que lhe concedam tempo na propaganda eleitoral obrigatória no Rádio e na TV.

Confira as datas e locais das convenções dos candidatos a presidente da República:

20 de julho:

– Ciro Gomes (PDT), em Brasília;

– Vera Lúcia (PSTU), em São Paulo.

21 de julho:

– Guilherme Boulos (PSOL), em São Paulo.

22 de julho:

– Jair Bolsonaro (PSL), no Rio de Janeiro.

1º de agosto:

– Manuela D’ávila (PC do B), em Brasília.

3 de agosto:

– Henrique Meirelles (MDB), em Brasília.

4 de agosto:

– Geraldo Alckmin (PSDB), em São Paulo;

– Marina Silva (Rede), em Brasília;

– Lula (PT), em São Paulo;

– Alvaro Dias (Podemos), em Curitiba;

– João Amoêdo (Novo), em São Paulo.

5 de agosto:

– Levy Fidelix (PRTB), em São Paulo.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto, traz mais informações sobre o início das convenções partidárias e sobre o pleito de outubro, no qual vamos escolher presidente, governadores, dois senadores por cada estado, 22 deputados federais e 46 deputados estaduais no caso do Ceará:

O jornalista Beto Almeida destacou que os brasileiros ainda não entraram no clima eleitoral, o que só deve acontecer, segundo ele, após o início da campanha na rua e principalmente com a campanha eleitoral no Rádio e na TV. Beto lembra como a tarefa de firmar alianças e costurar coligações têm sido árduas para os candidatos nas eleições deste ano.

O jornalista Luzenor de Oliveira ressalta que, por coincidência, os candidatos que terão suas candidaturas homologadas hoje – Ciro (PDT) e Vera Lúcia (PSTU) – e no domingo – Jair Bolsonaro (PSL) –, terão palanque aqui no Ceará. Enquanto que o governador Camilo Santana (PT), que tenta a reeleição, vai apoiar Ciro, Vera Lúcia contará com o palanque do pré-candidato do PSTU ao Governo do Estado, Francisco Gonzaga. Já Bolsonaro terá o apoio do empresário Hélio Góis (PSL), também pré-candidato ao Governo do Estado.

Confira no player abaixo o Bate Papo Político na íntegra! Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida debateram ainda sobre o chamado voto de trânsito e conversaram com a coordenadora de Administração do Cadastro Eleitoral do TRE-CE, Lorena Belo, sobre o assunto. Os dois ainda analisaram a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli – que assume a presidência da Corte em setembro -, de não pautar mais neste ano, no plenário do STF, o debate sobre a prisão após condenação em 2ª instância.

