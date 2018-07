Bate Papo destaca mau exemplo de prefeito de Juazeiro do Norte

O prefeito de Juazeiro de Norte, Arnon Bezerra (PDT), foi enquadrado pelo Ministério Público Federal (MPF) pela prática de nepotismo ao nomear parentes para cargos públicos ligados a Prefeitura da cidade. O assunto ganhou destaque no Bate Papo Político desta quarta-feira, 18, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras do Interior).

Segundo a 7ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte, que entrou com uma Ação Civil Pública, no dia 5 de abril, pedindo a suspensão de cinco agentes públicos em situação de nepotismo, o prefeito Arnon Bezerra nomeou familiares para os cargos, em detrimento de pessoas mais qualificadas para exercer as funções. A Prefeitura de Juazeiro do Norte, informou, porém, que os agentes públicos citados na ação já não faziam mais parte da Administração Municipal.

Dentro os citados na ação, estão o irmão do prefeito, Luiz Ivan Bezerra de Menezes, nomeado para o cargo de secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos; Renato Fernandes Oliveira, genro de Arnon, nomeado para o cargo de secretário Municipal de Cultura e José Roberto Celestino, cunhado do prefeito e nomeado para o cargo de secretário Especial de Articulação Política. O correspondente do Jornal Alerta Geral na região do Cariri, Solon Vieira, traz mais informações sobre o caso:

O jornalista Beto Almeida destacou o mau exemplo dado por Arnon em nomear parentes para cargos públicos municipais e ironizou a atitude do prefeito, dizendo que “só faltou nomear os gatos de estimação”. Beto lembra que Arnon já está há muitos anos na política e conhece bem as regras, mas tentou burlar a legislação. “A Prefeitura diz que todos eles (parentes de Arnon) têm excelente qualificação técnica. Eu não duvido. Mas eu acho que a melhor qualificação que eles têm é ser parente do Arnon Bezerra”, encerra Beto.

Arnon sofre outro revés

O Tribunal de Contas do Ceará (TCE) também está de olho na administração do prefeito de Juazeiro do Norte. O Tribunal barrou a contratação de um escritório advocatício por parte da Prefeitura da cidade com verbas destinadas a Educação. A decisão do TCE foi inânime, como explica o correspondente Welton Silva:

Empréstimo aprovado para Caucaia

O Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) aprovou nessa terça-feira, 17, a contratação de crédito de 80 milhões de dólares pela Prefeitura de Caucaia. Agora, basta a aprovação do Senado Federal e a sanção do presidente Michel Temer para o recurso ser liberado. A aprovação do financiamento pelos gestores do CAF é etapa fundamental para a Prefeitura ter acesso à verba e aplicá-la no Programa de Infraestrutura Integrada (PII).

Com o Programa, vias serão criadas e requalificadas, ciclovias serão abertas e pontes e viadutos serão construídos na cidade. Além disso, ainda há a previsão de construção de cinco praças e de dez ecopontos para manejo de material reciclável e um centro social de eventos. Haverá ainda a urbanização de três lagoas e ações de fortalecimento para mil empreendedores locais. O correspondente Wanderley Moisés tem mais informações:

– Registro Contábil de candidatos começa na próxima sexta

O registro das movimentações financeiras dos candidatos que vão concorrer às eleições deste ano tem início na próxima sexta-feira, dia 20 de julho, data que marca também o início das convenções partidárias. O registro precisa ser acompanhado de perto de forma obrigatória por um contador desde as eleições de 2014 e começa com a abertura da conta corrente do candidato ou partido.

Os candidatos precisam ficar atentos com envio de informações incorretas ou incompletas de suas movimentações financeiras para evitarem consequências graves. Vale lembrar que empresas privadas, por exemplo, não podem mais fazer doações a candidatos e que a primeira prestação de contas deve ser encaminhada a Justiça Eleitoral até o dia 9 de setembro deste ano. O contador João Lavor foi entrevistado pela Redação do Jornal Alerta Geral e trouxe mais informações sobre o tema. Você sabia que deve informar o número do seu CPF na hora de fazer uma doação a um candidato? Confira no player abaixo a entrevista completa!

As eleições deste ano marcam também uma aliança de trabalho entre Receita Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que vão atuar juntos para evitar que candidatos cometam caixa 2 em suas campanhas utilizando dinheiro em espécie.

– Ciro a dois dias de ser oficializado como candidato à Presidência

O presidenciável Ciro Gomes será oficializado como candidato ao Palácio do Planalto pelo PDT na próxima sexta-feira, 20, data que marca o início do período de convenções partidárias. Ciro afirmou nessa terça-feira, em São Paulo, durante evento com empresários do setor de máquinas industrias, que trabalha “com charme e delicadeza” para ter 250 deputados federais na sua base aliada, caso seja eleito presidente da República. O correspondente Carlos Alberto traz mais informações sobre o presidenciável do PDT, que ainda busca uma aliança com o PSB e com os partidos do Centrão, composto em seu núcleo por DEM, PP, PRB e Solidariedade.

– Camilo inicia pré-campanha, reúne prefeitos e pede apoio

A corrida pelo Governo do Estado começou para valer para o governador Camilo Santana (PT), que tenta a reeleição nas eleições deste ano. Nessa terça-feira, Camilo se encontrou com pelo menos 119 prefeitos do Ceará, em um hotel na Praia de Iracema, em Fortaleza, e pediu apoio para os gestores municipais no pleito que se aproxima. Esta foi a primeira vez que o governador petista se declarou como pré-candidato.

Camilo, durante o encontro nessa terça-feira, convidou os prefeitos para um jantar, a ser realizado no próximo dia 30 de julho, com o objetivo de arrecadar fundos para sua campanha. Nesta quarta, 18, Camilo continua com agenda de pré-campanha e deve se reunir no Palácio da Abolição, em Fortaleza – sede do Governo Estadual – com deputados estaduais e com a bancada de deputados federais de sua base de apoio. A convenção estadual do PT está marcada para o dia 5 de agosto – data final para a realização das convenções.

