Bate Papo destaca papel de Cid na articulação da campanha de Ciro Gomes

Coordenador da campanha de Ciro Gomes à Presidência da República, o ex-governador Cid Gomes disse em entrevista, nessa quinta-feira, 21, ao Jornal Folha São Paulo, que o povo brasileiro deseja cada vez mais um presidente com um perfil que fala o que pensa, caso de seu irmão Ciro.

Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida destacaram o assunto no Bate Papo Político desta sexta-feira, 22, dentro do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior). O jornalista Beto Almeida disse que a “língua solta” de Ciro pode significar para o eleitorado comum não destempero, mas franqueza de uma candidato diferente daqueles que dizem uma coisa, mas fazem outra.

O jornalista Luzenor de Oliveira destacou duas respostas de Cid ao Jornal Folha de São Paulo. Em uma, Cid disse que ele e o irmão não são parte de uma oligarquia. Na outra, Cid disse que, caso Ciro Gomes seja eleito, metade de sua equipe ministerial seria composta por mulheres.

