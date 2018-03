Bate Papo destaca reflexos na CSP da decisão dos EUA de aumentar tarifas de importação do aço e alumínio

O Bate Papo Político traz como destaque na edição desta sexta-feira, 16, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior), a decisão do Governo do Estados Unidos de impor uma tarifa de 25% nas importações de aço e 10% nas de alumínio. O veredito do presidente americano Donald Trump põe o emprego de cinco mil metalúrgicos cearenses, que trabalham na Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), em risco, segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Ceará, Fernando Chaves, como mostrou o correspondente Carlos Silva.

O assunto, inclusive, foi levantado na última assembleia convocada pelo Sindicato para discutir a campanha salarial. De acordo com Fernando Chaves, trabalham na CSP 2.600 metalúrgicos contratados pela Companhia e 2.400 terceirizados. O presidente do Sindicato disse que não se falou em demissão, mas que não se está mais contratando. Em operação parcial desde 2016, a siderúrgica, que é uma sociedade entre a Vale e as coreanas Dongkuk e Posco, foi inaugurada oficialmente há um ano. Na época, o Governo do Ceará tinha a expectativa de que CSP, em sua capacidade plena, chegasse a representar 12% do PIB do Estado.

O Bate Papo Político desta sexta-feira ainda destacou muitos outros temas de igual relevância, como o julgamento ocorrido nessa quinta-feira, 15, no Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou que é inconstitucional o limite de 15% do Fundo Partidário para financiamento de campanhas de candidatas mulheres. O percentual foi imposto pela minirreforma eleitoral de 2015, que também fixou o mínimo de 5% do Fundo para campanhas das candidatas.

Nessa quinta, o STF estabeleceu que, pelo menos, 30% do Fundo Partidário utilizado por cada partido para financiar candidatos devem ser destinados a campanhas de representantes mulheres. O percentual foi estabelecido de acordo com o percentual mínimo estabelecido de candidatas mulheres por sigla nas eleições, que também é de 30%.

Na região Centro-Sul do Ceará, uma boa notícia para o Município de Iguatu. Avançam as articulações para a implantação de um curso de Medicina na cidade, como trouxe mais informações o correspondente Sandro Soares.

Na área de Segurança, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida não poderiam deixar de falar sobre a repercussão na imprensa nacional e internacional do assassinato a tiros da vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco (PSOL-RJ) na noite de quarta-feira, 14. Seu motorista, Anderson Gomes, que estava na linha de tiro dos bandidos, também morreu.

Hoje, dia 16 de março, completa-se um mês da intervenção federal na área da Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, Unidade Federativa que tem sofrido com o aumento da violência. Vale lembrar que o Ceará também passa por uma crise na área da Segurança e, por isso, será a sede do Centro Integrado de Inteligência e Controle para o Combate ao Crime Organizado da Região Nordeste, como foi anunciado oficialmente nessa quinta-feira, 15, pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, em evento no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

O Bate Papo Político ainda tratou de um assunto que interessa aos cearenses, tanto os da Capital quanto os do Interior: o aporte de água de nossos reservatórios. Sobre o assunto, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida conversaram com o secretário de Recursos Hídricos do Ceará, Francisco Teixeira, que, em entrevista ao Jornal Alerta Geral, trouxe um diagnóstico preocupante no que tange ao abastecimento de água da população cearense.

Segundo Francisco Teixeira, os açudes e as barragens administrados pela Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Cogerh) receberam, até o momento, 8% de recarga, sendo que parte das águas ficou na Barragem do Castanhão. O volume de água, conforme enfatizou, é muito baixo. O secretário ainda defendeu que a transposição do Rio São Francisco e o projeto de dessalinização das águas do mar são alternativas para abastecer o homem do campo e os moradores da Grande Fortaleza, respectivamente.

E para finalizar, o Bate Papo Político antecipou que lideranças políticas do PT já admitem a possibilidade de apoio ao pré-candidato à Presidência, Ciro Gomes (PDT). O governador baiano Rui Costa (PT) foi o primeiro a defender o apoio a Ciro, caso o ex-presidente Lula não possa concorrer ao pleito deste ano. Lula foi condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá (SP), o que o enquadra na lei da Ficha Limpa.

